La Justicia Electoral homologó el acuerdo por la BUE en la Capital a modo de prueba

La jueza electoral María Eugenia Herrero homologó ayer el escrito por el cual se proponía un acuerdo entre los frentes Encuentro por Corrientes (ECO) y Haciendo Corrientes (HC) para la capital provincial, para implementar una prueba piloto de la boleta única electrónica (BUE) en dos escuelas, en los comicios del 4 de junio, mientras que en el resto de los centros de votación se sufragará con el sistema tradicional.

Así lo confirmó el concejal capitalino Alfredo Vallejos, apoderado de la UCR, uno de los firmantes del acuerdo junto con Félix Pacayut, del PJ, y los representantes legales del Partido Popular, ELI y ARI.

Con el visto bueno de la Justicia, el 4 de junio se votará con BUE en la Escuela Figuerero y en el Colegio San Martín, de acuerdo con lo dispuesto por las partes en el acuerdo presentado el martes para implementar en forma “gradual y progresiva” el sistema electrónico en la Capital.

De este modo, se votará con la BUE en 30 mesas de las 820 establecidas en el distrito, para elegir el primer domingo de junio intendente y vice, y concejales. 10 máquinas se instalarán en el San Martín y 20 en la Figuerero.

El edil radical Vallejos manifestó que “la Ordenanza 6502, que se aprobó el año pasado, daba la posibilidad de aplicar el sistema en forma total o gradual”, por lo cual ahora se redactará una nueva norma con la aclaración de que la aplicación este año será parcial.

Con la homologación de Herrero, quedó superado el conflicto suscitado tras la decisión del Ejecutivo municipal de reglamentar la implementación de la BUE sin consultar a los partidos políticos.

La oposición recurrió a la Justicia y obtuvo el aval de la jueza electoral, para quien la Municipalidad omitió la participación ciudadana y de las agrupaciones partidarias, “uno los principios electorales de mayor transcendencia”.

Esto viene a subsanar el entredicho suscitado entre los dos frentes que se disputarán el gobierno de la Municipalidad de Corrientes, en lo que será el primer turno electoral del año. Si bien desde Encuentro por Corrientes (ECO)+Cambiemos en todo momento se dejó en claro que no había oposición a la modernización del sistema, en tanto y en cuanto se garantice la transparencia de los comicios asegurando el resguardo de la validación que representa una elección. Esto era lo que no estaba del todo claro al momento de plantearse la implementación del sistema, ya que no se había una prueba que despeje todo tipo de dudas. Este acuerdo alcanzado servirá para cumplir con ese fin.

En este sentido, ministro secretario general de la Gobernación y hombre fuerte de la Capital, Carlos Mono Vignolo, había argumentado los motivos de por qué se cuestionaba la implementación que había previsto el Ejecutivo Municipal a cargo del kirchnerista Fabián Ríos.

“Hay que dar garantías de transparencia. No se conocen los procesos de transferencia de datos. La decisión ha sido unilateral y consideramos que primero hay que tomar la experiencia, ir corrigiendo y ganando tiempo”, manifestó.

De esta manera, se avanzará con el voto electrónico, y los reclamos y acusaciones falaces que realizaron algunos de los socios de HC cayeron en saco roto.

Nueva reglamentación

El intendente de la Capital, Fabián Ríos, reglamentó la implementación gradual del sistema de boleta única electrónica (BUE) en dos escuelas de la ciudad, que “determinará la Junta Electoral de la Provincia”, y dejó sin efecto la Resolución Nº 579 del 14 de marzo de este año, que fue declarada nula por la Justicia Electoral.

La resolución de la Intendencia determina además que en el resto de las mesas que se constituirán en los comicios del 4 de junio se aplicará el sistema tradicional con boleta de papel, previsto en el Código Electoral de la Provincia.

Firmaron la Resolución Nº 851 el intendente Ríos y los secretarios de Coordinación General, Irma Pacayut, y de Economía y Finanzas, Martín Morilla.