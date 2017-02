En ECO alistan la fórmula para la Capital y Tassano ya lleva su mensaje a los barrios

Mientras puertas adentro de Encuentro por Corrientes (ECO) los estrategas continúan las conversaciones para definir el perfil más acertado para las candidaturas, las bases se movilizan en la capital de cara a lo que serán los comicios de este año.

El gobernador y máximo líder del frente gobernante, Ricardo Colombi, aseguró que febrero sería el mes de las conversaciones y que en marzo se conocerá la fórmula para la Gobernación, como así también las candidaturas para a los comicios legislativos provinciales. Por estas horas, alistan el nombre de un posible candidato a vice de Eduardo Tassano, a quien la Unión Cívica Radical (UCR) lanzó el pasado viernes y que recorrerá todos los comités seccionales de la Capital, en pos de incrementar el contacto con sus correligionarios y a partir de allí estos sean el elemento multiplicador del mensaje de campaña para los vecinos del distrito más poblado de la provincia.

Ayer, en declaraciones radiales, el presidente de Encuentro Liberal (ELI), Pedro Cassani, señaló que “la fórmula Tassano-Lanari asegura progreso y crecimiento para los capitalinos”, como dando el visto bueno al candidato propuesto por los radicales y abonando la posibilidad que el concejal de su partido lo acompañe. De hecho, esta posibilidad ya la había dejado entrever el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Mono Vignolo, hombre respetado y de peso específico en la dirigencia radical capitalina, por haber sido último intendente por el ricardismo ortodoxo. Vignolo había señalado que representaba una gran propuesta si es que Emilio Lanari aceptaba acompañar a Tassano en la fórmula de ECO para la Intendencia capitalina.

De a poco, se vislumbra por lo menos cómo sería el armado en la ciudad de Corrientes, distrito en el que el frente gobernante saldrá a jugar fuerte para recuperarlo después de 8 años de gobierno justicialista. Igualmente, las conversaciones continúan y hay cautela a la hora de hacer consideraciones, teniendo en cuenta que aún falta mucho y las definiciones se darán a su tiempo.

Actos de la UCR

No obstante, en las bases radicales el acto de asunción del presidente del Comité Capital no pasó desapercibido. Tras la arenga dada por Colombi, se apagó el “modo vacaciones”, para encenderse el “modo campaña”, y las actividades comenzaron a florecer en casi todos los barrios de Corrientes.

Sin ir más lejos, la dirigencia estuvo haciendo trabajo de campo en el barrio La Chola y en el Pirayuí, y durante la semana se iniciaron los actos de asunción de las autoridades de los 12 comités de sección, donde Tassano explicará a sus correligionarios las bases para la campaña a desarrollar.

El miércoles, el acto fue en la Asociación de Sordomudos, en el barrio Independencia, donde el dirigente Hugo Molina tomó el timón de la 5ª sección electoral. Lo acompañaron en este acto el gobernador, el presidente de la UCR local, Sergio Flinta; el titular de Capital, Norberto Ast, y Eduardo Tassano.

Ante un auditorio colmado, Colombi volvió a arengar a las huestes radicales. “Hay que tener confianza. Primero, entre nosotros, porque para poder recrear lo que pretendemos en la sociedad, esa confianza que es fundamental. No tenemos problemas de votar cuando sea. No hay problemas, porque la ciudadanía va a votar este proyecto que encabeza Eduardo Tassano”, señaló Colombi.

“Es fundamental que la ciudad se sume a esta senda que hoy camina la Provincia en conjunto con la Nación, para ser partícipes activos de los cambios que debe tener la ciudadanía”, manifestó.

Otro de los que hicieron uso de la palabra fue el concejal Norberto Ast, máximo responsable del radicalismo del distrito.

“Me alegra ver a tantos dirigentes y militantes de este sector tan importante de la ciudad. Nuestros Comités Seccionales nos permitieron llegar a todos los barrios a través de una estructura orgánica que hoy está consolidada”, expresó Ast.

Para hoy, está previsto un acto de similares características en el barrio Popular, donde asumirá la dirigente radical Fabiana Ruiz Díaz en la presidencia de la 9ª sección electoral.

Será a partir de las 20 en Basavilbaso 837, donde los dirigentes de la UCR de esa zona de la ciudad recibirán a Tassano y a las autoridades del partido para poner en funciones a ese punto de apoyo de las bases del partido de Alem e Yrigoyen.