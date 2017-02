El Gobierno provincial perfila su política salarial y asegura que habrá diálogo

El Ministerio de Hacienda de la Provincia informó ayer el gobernador Ricardo Colombi se encarga de “personalmente” de gestionar la obtención de recursos con el Gobierno nacional.

El funcionario confirmó que el Gobierno provincial dialoga permanente con todos los sectores gremiales y se encuentra trabajando en el diseño de la política salarial 2017. Además, el jefe de la cartera económica correntina comentó que acompañó al gobernador Colombi en la gestión de recursos para el sector docente.

“Estamos conversando con todos los sectores. No hacemos una conferencia de prensa para dar a conocer qué día empezamos a hacerlo. Conversamos permanentemente con todos; ya llegará el día en que daremos a conocer todos los acuerdos y las buenas noticias”, afirmó Vaz Torres.

“Por eso se está conversando, se está avanzando; se están reuniendo los distintos actores y tratamos de obtener precisiones desde el Gobierno nacional sobre algunas cuestiones que fueron las que generaron ciertas rispideces, como es el caso de la descentralización de la discusión y la eliminación de algunos recursos que se incorporaban al financiamiento de la actividad educativa”, explicó el ministro correntino.

“El gobernador Colombi personalmente está gestionando en estas cuestiones que tienen que ver con la obtención de recursos, yo lo he acompañado. Esto la dirigencia gremial lo sabe”, indicó el jefe de la cartera económica.

“Los gremios [sindicatos] saben que estamos teniendo estas discusiones y que estamos defendiendo muy fuertemente los intereses de los correntinos. Saben que estamos trabajando para que a las provincias que cuentan con el fondo compensador docente no se les disminuyan los recursos”, dijo Vaz Torres.

“Los gremios [sindicatos] son conscientes de ello y esto contribuye al mérito de la relación con los sectores gremiales en la provincia. La situación nacional, con distancia de porcentajes entre partes, no hace mella a nivel local por la excelente relación que el Gobierno provincial tiene con los gremios [sindicatos] en Corrientes”, resaltó el ministro.

“Estamos trabajando como siempre, nada diferente a lo que hacemos todos los años. Si bien existen fechas especiales, como es el caso del sector docente con el inicio de las clases, el diálogo es permanente para llegar a los acuerdos salariales razonables”, señaló Vaz Torres.

“No hay que tomar la fecha de inicio de clases como la madre de las batallas, porque no es así. Estamos conversando ya con los sectores; estamos despejando todas las variables para poder llegar a un entendimiento”, dijo el funcionario.

“Los acuerdos no surgen de las posiciones, sino de los principios y eso es lo que hay que tener en cuenta. Además de los principios, también los acuerdos están en otras cosas más que tienen que ver con la relación empleador-empleado y esto prima siempre sobre todas las cuestiones mediáticas, sobre las declaraciones altisonantes”, apuntó.