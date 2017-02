Califican a Camau de “gran mentiroso” por promesas al campo correntino

El senador nacional Carlos Camau Espínola recibió fuertes críticas tras su paso por la localidad de Santa Lucía, donde visitó a horticultores y les prometió “permanente presencia del Estado”.

“Ahora, como candidato a gobernador, promete lo que el gobierno kirchnerista que defendió le quitó al campo”, dijo el diputado provincial de la UCR, Héctor López, quien calificó a Camau como “el gran mentiroso que no hizo nada por los productores cuando fue parte de un gobierno nacional que le dio la espalda a Corrientes”.

“Nos comprometemos a una permanente presencia del Estado”, les dijo a los horticultores santaluceños el autoproclamado candidato a gobernador que todavía espera aval del PJ para volver a competir por el Sillón de Ferré. Fue durante una recorrida de campaña que realizó esta semana en plantaciones que sufrieron consecuencias durante el último temporal que azotó la zona.

Tras conocerse estas declaraciones, López replicó inmediatamente recordándole que “nunca hizo algo parecido cuando tuvo la posibilidad de hacerlo. El kirchnerismo gobernó el país durante doce años y la agricultura fue justamente el sector más perjudicado por sus políticas”.

El legislador radical sostuvo así que, “como kirchnerista, podría haber intercedido para que la discriminación política que sufrió la provincia no perjudicara a la gente y que la ciudadanía no tenga que pagar así las consecuencias de un modo sanguinario de gobernar”.

“El kirchnerismo hirió de muerte al campo con las retenciones y su política económica y si además los productores tenían la mala suerte de trabajar en una provincia de distinto color político a la Nación, dejaba que mueran desangrados”, agregó López.

Consideró luego que “Camau tenía de esa manera la oportunidad de ofrecer ayuda, de apelar a sus vínculos kirchneristas, pero no lo hacía porque era un soldado más y acataba las órdenes que le llegaban de arriba”. Y agregó: “Pero ahora, como tiene que hacer campaña, promete lo que podría haber hecho antes, es el gran mentiroso que no hizo nada por los productores cuando fue parte de un gobierno nacional que le dio la espalda a Corrientes”.

“Solo cumplía las órdenes de dejar que los correntinos sufran por no acompañar un gobierno nacional, pero el tiempo va demostrando cada vez más las mentiras de ese modelo que defendió el mismo Camau”, sentenció López y sostuvo que “esta promesa es otra mentira más como todas las del kirchnerismo del cual fue parte, como cómplice y autor, solo que ahora mucho menos creíble porque ya no tiene ese gran poder político que lo respaldaba”.