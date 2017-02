Crujen las estructuras del dividido PJ y se ahonda la pelea de Ríos y Camau Espínola

La interna del Partido Justicialista (PJ) está en su punto máximo de ebullición, con los actores más importantes de la novela enfrentados y sin posibilidades de acercar posiciones. El intendente capitalino, Fabián Ríos, y el senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio Camau Espínola, están lejos de abandonar el internismo más allá de las fotos juntos y las declamaciones públicas para la tribuna respecto de apoyos y entendimientos.

Luego de que el jefe comunal hizo pública su intención de ir por su reelección, todo parecía encaminarse hacia la unidad, pero esto no ocurrió. Por la tarde, uno de los hombres de confianza de Ríos, Félix Pacayut, utilizó su cuenta de Twitter para descargar su malestar contra la falta de una unidad verdadera.

“Con Fabián Ríos buscamos la unidad para llegar al gobierno de Corrientes, pero no vemos la misma actitud por parte de Camau y Martínez Llano”, escribió el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Corrientes, y reconocido adlátere del intendente capitalino.

Asimismo, señaló que actualmente no existe una estrategia conjunta dentro del PJ y ello es lo que preocupa a las bases justicialistas.

La semana pasada, Ríos había fustigado a Martínez Llano por tener una actitud obstruccionista en el proceso de buscar el consenso dentro del PJ, una característica propia de este dirigente político que se ha convertido en el estratega y asesor de campaña de Camau Espínola. Este hecho no ha caído bien puertas adentro de la fuerza de Perón y Evita, más que nada en las bases, que son las que deben salir a convencer al electorado para conseguir el voto ciudadano, más que nada porque el empresario periodístico no tiene adeptos entre los militantes.

“Siempre aparece alguno que no pelea votos en ningún lugar y que además es denostado por la sociedad. Quieren maniobrar para tener su cuotita de poder haber si pueden sacar alguna ventaja. Martínez Llano no es un dirigente político. Los políticos tienen bases territoriales y apoyo territorial. El empresario solamente tiene riquezas”, dijo Ríos, cuestionando la alianza del sector de Camau Espínola con el exlegislador.

Ayer, Pacayut volvió a la carga contra la falta de grandeza de los sectores en puja y señaló: “El peronismo es mucho más que una mesa con tres personas”, y pidió respeto para con los afiliados al partido. “Fabián Ríos ha sido claro al respecto, repite y el rechaza esta idea de que solo existen dos sectores en el partido”, señaló. “Me parece que no debemos ser tan irrespetuosos y dejar de pasar por alto a tantos hombres y mujeres importantes que tiene nuestro partido”, dijo en referencia a la reunión que mantuvo Camau con Ríos y a Martínez Llano. “No se está haciendo nada para lograr que un peronista llegue a gobernar la provincia y falta un poco más de grandeza”, criticó Pacayut. “Martínez Llano es un hombre con experiencia, que tuvo su importancia central en otro momento y debe tener su participación en el armado del esquema, debe tener su reconocimiento, pero no puede ser un conductor excluyente de este proceso. Acá se busca que Ríos, Camau y Martínez Llano sean los que armen una estrategia excluyendo a los demás, escenario en el que Ríos no está dispuesto a participar”, sentenció.

“Acá se debe abrir la mesa de negociación a todos los justicialistas. Intendentes, legisladores y dirigentes, para poder ganar. Hay que hacer esa reunión. Nos merecemos un debate para poder elaborar la propuesta política que vamos a darles a los correntinos más allá de quién va a ser el candidato a gobernador”, expresó.