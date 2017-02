Vignolo no repara en fechas y asegura que ECO saldrá a jugar fuerte para ganar la Capital

El referente capitalino de Encuentro por Corrientes (ECO) y hombre fuerte de la Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Mono Vignolo, dejó en claro que no especularan con las fechas de elección en la ciudad y que ya se encuentran trabajando para que la propuesta que pondrán a consideración de los vecinos de la capital sea la que conduzca la ciudad.

“Estamos trabajando para consolidar la candidatura de Eduardo Tassano. Estamos convencidos de que las listas demostrarán la alta potencialidad de ECO, con gente de experiencia, gente joven, con pluralidad, para demostrar que se puede hacer algo mucho mejor de lo que ya se hizo, y sin ingresar en las discusiones que tradicionalmente se hicieron en la provincia”, graficó Vignolo en declaraciones radiales en la mañana de ayer.

La candidatura del actual diputado provincial de ECO es una propuesta que con una potencialidad superlativa teniendo en cuenta que Tassano es un hombre ya conocido por los capitalinos, pero, sobre todas las cosas, reconocido por sus logros fuera de la vida política. De hecho, estuvo muy cerca de lograr un triunfo en 2009, cuando se presentó por primera vez a competir por la ciudad. Hoy, con un contexto diferente y favorable si se quiere, debido al fuerte internismo que vive puertas adentro el Partido Justicialista (PJ), los radicales y el resto de los militantes capitalinos que abonan el proyecto de ECO están confiados en que, con un buen trabajo en territorio, podrían coronar a Tassano como el nuevo intendente.

De hecho, esta semana, Tassano comenzará a recorrer cada sección electoral en el marco de los actos de asunción de las autoridades partidarias, lo que lo llevará a que durante lo que resta de febrero esté en todas las zonas de la ciudad capital.

Así se retomará el trabajo político que venía realizando el Comité Capital en las distintas barriadas. Ese es uno de los puntos sobresalientes que Norberto Ast se trazó como cabeza de la conducción del partido de la pluma y el martillo.

“Vamos a trabajar desde ahora para poder llegar al momento que sea: con boleta electrónica, sin boleta electrónica, separados, juntos, como sea, estamos preparados”, dijo Vignolo mostrando gran convicción para una de las batallas fundamentales que tendrá ECO este año.

En este marco, y en la búsqueda de marcar la cancha a su favor para la compulsa electoral, el intendente Fabián Ríos hizo pública su candidatura para ser reelegido como jefe comunal, al mismo tiempo que señaló que existe la posibilidad cierta de que las elecciones en la ciudad se celebren a finales de mayo o principios de junio.

“Las elecciones en la capital serían hacia fines de mayo o primeros días de junio. Estimo que por ahí tiene que andar, de acuerdo a los plazos del pliego y de capacitación para el uso de la boleta única electrónica. Es una necesidad no solo de la Capital, sino de modernizar el sistema viejo y tratar de convencer a la resistencia”, indicó Ríos, quien insistió en la necesidad del voto electrónico.

A la espera de la fecha

La fecha de elecciones es un tema que se encuentra bajo el análisis de los estrategas de ECO, aunque termina siendo una facultad del Ejecutivo municipal que debe ser avalada por el Concejo Deliberante, donde la bancada verde tiene un peso superlativo. Quizá las dudas están en la utilización de la boleta electrónica, ya que para tal fin es necesario que los comicios comunales se den en fecha distinta de las elecciones nacionales y provinciales. Vignolo ya había adelantado que ellos acompañarían la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal porque no está en su ánimo generar conflictividad electoral, visión que no es compartida dentro del PJ por las líneas conducidas por el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, que teme que la Capital vote por fuera del cronograma provincial amparado en que le representaría una fuga de votos a su candidatura.

De hecho, amenaza con realizar una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para hacer caer cualquier posibilidad de desdoblamiento.

Sin embargo, Vignolo insistió en que ECO no generará “ningún tipo de conflictividad política con las fechas. Mientras se haga de un modo transparente con garantías, estaremos acompañando”, dijo respecto de la convocatoria a elecciones municipales.

“Hay que analizar cuándo se hará la convocatoria. Sabremos a ciencia cierta cuando se termine de aprobar con el Concejo Deliberante de la Capital. Obviamente que es un tema que está dentro de las fechas electorales, pero no hay una decisión. Hay que ver: es un tema que hay que analizarlo en conjunto”, explicó.

comités de sección

Los comités de las 12 secciones electorales volverán a tener un papel preponderante para el trabajo territorial que desarrollará la UCR durante este año electoral en la capital.

Por ello, tras la asunción del Norberto Gringo Ast como presidente del Comité Capital, se inicia el proceso de asunción de los presidente de sección.

Así, hoy, a partir de las 20, en la Asociación de Sordomudos, asumirán las autoridades del Comité de la 5ª Sección, donde Hugo Molina tomará la responsabilidad de conducir a la dirigencia de ese sector de la ciudad.

Mientras que el viernes, también a las 20, en la sede de Basavilbaso 837, del barrio Popular, Fabiana Ruiz Díaz, asumirá como presidente de la 9ª sección electoral.

En los dos actos, se contará con la presencia de los referentes radicales de la Capital y del candidato a intendente del partido de Alem e Yrigoyen, Eduardo Tassano, en pos de que todos los militantes radicales puedan tomar contacto con él.