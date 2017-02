Mañana y el jueves, no habrá atención en bancos por asambleas

La Asociación Bancaria convocó para mañana jueves 9 y el viernes 10 a “asambleas preparatorias de un paro nacional”, con cese de actividades, en todas las entidades del país, con excepción de aquellas que “han cumplido con la orden judicial” de pagar los acuerdos firmados en 2016, en particular, un anticipo salarial.

Según informó la Bancaria, cada seccional definirá la “modalidad” de la medida de fuerza de mañana y el viernes, y a partir de qué hora se dejará de atender al público.

En Corrientes, el secretario general del sindicato, Juan Lescano, confirmó hoy la realización de asambleas desde las 9.30, sin atención al público, y que el lunes 13 se realizará una reunión general de secretarios para decidir si realizan un paro nacional bancario.

“La seccional Corrientes dispuso que hagamos asamblea las dos últimas horas de trabajo, sin atención al público, a partir de las 9.30, en los bancos que estén involucrados por la falta de pago del acuerdo de 2017. Con excepción del Banco de Corrientes y del Credicoop, todos los demás van a hacer cese de actividades”, dijo Lescano.

El delegado sindical del Banco Nación Sebastián Albarenque anunció, en radio Sudamericana, que el personal de esa entidad hará asambleas mañana y el viernes durante toda la jornada laboral.

El conflicto entre los bancarios, los bancos y el Gobierno comenzó a fines del año pasado, cuando la mayoría de las asociaciones de entidades financieras acordaron con el sindicato una paritaria por encima de las expectativas del Ejecutivo.

La situación se agravó cuando algunas entidades no cumplieron con parte del acuerdo, lo que tensó la relación con los bancarios, que amenazaron con medidas de fuerza.

Algunos días más tarde, la Justicia falló a favor de la Bancaria, les ordenó a los bancos a cumplir con lo firmado, y le pidió al Gobierno no intervenir en las negociaciones paritarias.

Sin embargo, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dijo que el gobierno de Mauricio Macri rechaza el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó abonar a los empleados bancarios de todo el país el acuerdo paritario compensatorio firmado en noviembre pasado.