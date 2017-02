Macri propuso a Brasil ser “los aliados del siglo XXI”

El presidente Mauricio Macri Macri afirmó que uno de los principales acuerdos con Brasil pasa por crear –con apoyo del BID– estándares únicos entre los países del Mercosur.

“La rivalidad la dejamos para el fútbol, en lo demás somos socios”, sintetizó el presidente Mauricio Macri tras firmar la declaración conjunta con su colega de Brasil, Michael Temer, en su visita oficial al vecino país.

Ambos mandatarios brindaron una declaración a la prensa, tras firmar acuerdos conjuntos, el más importante de ellos, según expresó el argentino, es el de crear –con apoyo del BID– estándares únicos entre los países del mercado común.

Detalló como los principales puntos acordados con Brasil, además, tener consulados en forma conjunta en las fronteras de ambas naciones, la unificación de visas, la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente argentino puso de relieve que se encara “el fortalecimiento interno del Mercosur y su relación con el mundo, empezando con la negociación con la Unión Europea (UE)” y además señaló que “hay varios países interesados en ampliar la relación con nosotros, como la alianza con el Pacífico” y además se da “una oportunidad importante con México”, ya que ante el cambio de escenario México va a “mirar al sur con mayor decisión”.

Macri indicó que habló en tal sentido este lunes con su colega mexicano Peña Nieto: “Estamos abiertos a profundizar el diálogo”, agregó.

“Tenemos que ser aliados en todos los sentidos”, subrayó Macri en la reunión ampliada que mantuvo con su par brasileño en el Palacio de Planalto y destacó la importancia de que la Argentina y Brasil redoblen el nivel de relación y establezcan “oportunidades que generen trabajo y ayuden a reducir la pobreza, que es nuestro principal desafío”.

Los presidentes renovaron también su compromiso de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, aprovechar los recursos naturales y establecer nuevos mecanismos que faciliten el intercambio comercial entre ambos países.

Macri y Temer firmaron una carta dirigida al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, en la que le solicitan asistencia para establecer normas técnicas sanitarias y fitosanitarias, inclusive con la posibilidad de crear una futura agencia binacional.

Paralelamente, Argentina y Brasil suscribieron un acuerdo de cooperación orientados a intensificar el desarrollo de las inversiones y las oportunidades de negocios, otro de defensa civil para ayudar a poblaciones fronterizas en situaciones de emergencia y también en materia consular.

“Es un quiebre positivo a favor del desarrollo de la relación bilateral y la evolución del Mercosur”, subrayó el presidente Macri y dijo que apuesta “a esta unión consolidada entre la Argentina y Brasil”.

Macri señaló que el mundo está “ante un escenario global lleno de desafíos con más dudas que certezas” y por ese motivo ambos países deben “afrontarlo más juntos que nunca” y “ser aliados en todos los sentidos”.

Puntualizó que existe “una enorme oportunidad” de avanzar en acuerdos comerciales con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico, a partir de la nueva situación política de los Estados Unidos y el proceso del brexit.

“Creo que tenemos que sintonizar esto y armar los mejores equipos para ir a negociar con países que no han sido receptivos hasta el momento e ir en línea con incorporar nuevos mercados”, añadió.

Remarcó que la Argentina y Brasil, así como los otros países integrantes del bloque, Paraguay y Uruguay, deben “tener una agenda común para bajar la pobreza y aumentar la inclusión”.

Subrayó, en ese sentido, que el Mercosur requiere tener una “estrategia común” para optimizar la relación comercial con otros bloques y tener una visión común respecto de los vínculos con China.

“Hoy tenemos que dar señales claras al mundo de que el Mercosur cobra nuevo ímpetu”, puntualizó Macri quien además es el actual presidente pro témpore del bloque.

Dijo que la reunión sirvió para establecer el compromiso de “fortalecer los equipos y coordinarlos mejor” y avanzar en la ampliación de las relaciones comerciales actuales y las futuras “porque hay varios países interesados en ampliar su relación con nosotros”.

Sostuvo que para “reducir sistemáticamente la pobreza en el Mercosur” hay que, “como gobernantes, facilitar herramientas para el desarrollo de nuestra gente”.

Añadió que “en esas herramientas de integración consular, técnicas, de estándares, de integración en infraestructura, manejo de las fronteras y combate del narcotráfico vamos a encontrar las soluciones que buscamos”.

“Todas las cosas que hemos decidido son importantes: que trabajen los consulados en forma conjunta, que complementemos nuestras capacidades, unifiquemos visas, los funcionamientos en los pasos fronterizos, que combatamos en conjunto el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó.

Juntos

Macri manifestó su convicción de que una tarea conjunta entre la Argentina y Brasil también permitirá aprovechar en forma más eficiente la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se va a celebrar en Buenos Aires a fin de este año y la del G20 de 2018.

“Espero que, por fin, entendamos que somos socios y tenemos mucho por compartir, intercambiar y la rivalidad la dejemos para el deporte, especialmente para el fútbol. En todo lo demás tenemos que ser socios”, enfatizó luego en el almuerzo de honor servido en el Palacio Itamaraty.

A su vez, el presidente Temer señaló que ambos países tienen “urgencia en el crecimiento económico y la generación de empleo, y también modos semejantes de enfrentar desafíos, como reformas ambiciosas y el fortalecimiento de la competitividad”.

“Avanzamos no sólo en lo que se habla reiteradamente del acuerdo Mercosur-Unión Europea, sino también en una integración cada vez mayor en Latinoamérica, América del Sur, México en particular, para hacer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico”, señaló.

“Coincidimos también en promover la eliminación de obstáculos para el comercio que persisten en el espacio” del bloque, añadió Temer.

También le agradeció a Macri por “el impulso que ha dado al Mercosur en su periodo de presidencia pro tempore, ya que queremos juntos seguir trabajando no sólo ahora sino el próximo semestre”.