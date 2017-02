Tassano apuesta a la juventud de ECO para ganar la Intendencia capitalina

Ya lanzado como precandidato a jefe comunal de Encuentro por Corrientes (ECO) y firme como candidato de la escuadra de la pluma y el martillo, Eduardo Tassano planifica y apuntala los ejes de campaña que desarrollará y avanza con el trabajo territorial con los militantes, hasta que se fije la fecha para las elecciones donde se elegirá al nuevo intendente de la ciudad capital.

Tassano es un hombre con una positiva consideración en la sociedad correntina por sus logros como profesional, como director del Instituto de Cardiología de Corrientes y también por llevar al Club de Regatas a instancias impensadas en disciplinas como el básquet, lo que lo hace gozar de una imagen altamente proactiva, que siguió demostrando con los aportes realizados como concejal capitalino y como diputado provincial.

“El Gobierno jugará fuerte en la Capital”, dijo en declaraciones radiales ayer, para dejar en claro que el objetivo es recuperar la ciudad, bastión que en el período 2005-2009 fue radical mientras estuvo gobernada por su correligionario Carlos Mono Vignolo. El objetivo de la Unión Cívica Radical (UCR) y del frente oficialista ECO-Cambiemos, es recuperarla para integrarla al proceso de desarrollo que tiene previsto la gestión de Mauricio Macri para Corrientes, presidente que volvió a poner a la provincia en el mapa del país, luego de haber sido expulsada abruptamente por el kirchnerismo durante los ocho años que gobernó Cristina Fernández de Kirchner.

En este marco, Tassano se refirió a la importancia que representa para él la juventud que tiene ECO para el trabajo que piensa hacer el municipio y que piensa sumarlos a su equipo de trabajo.

“Los jóvenes tienen un espacio muy fuerte dentro del partido y dentro de ECO. Hay que acompañarlos”, dijo retomando la línea discursiva del gobernador Ricardo Colombi, que destacó el entusiasmo y la fuerza que pusieron siempre en pos del triunfo.

Además destacó las fortalezas de ECO y lo conveniente de que el electorado correntino se vuelque hacia la boleta de la escuadra verde, ya que la trasformación que se vivió en la provincia debe ser trasladada a la ciudad.

“Encuentro por Corrientes tiene dos grandes fortalezas: la gran diversidad y capacidad de sus dirigentes, y veo que hay muchas condiciones para desarrollar un trabajo en equipo que sin dudas mejorará varios aspectos de la ciudad”, expresó.

Fiel a su estilo conciliador y apaciguado, Tassano evita descalificar a los adversarios, ya que confía en sus capacidades para desarrollar proyecto y concretar planes a largo plazo. Quizá los dos ejemplos más importantes para justificar esto están en concomitancia con lo que hizo en el Cardiológico, que, tras su paso, se convirtió en un centro de salud de referencia para la región y también para el país. Al igual que con el Club de Regatas, que pasó de jugar la liga local a convertirse en uno de los clubes más importantes del país y de Sudamérica, en materia de básquetbol y con deportistas de alto rendimiento.

Al ser consultado sobre la manera de conducir los destinos de la ciudad, impreso por el actual intendente, el justicialista Fabián Ríos, Tassano humildemente dijo: “Con respecto a la gestión de Ríos hay cosas buenas, pero nosotros tenemos un plan para hacer muchas cosas más”.

Sin dudas, el candidato de ECO corre con ventajas respecto del resto de los competidores que lancen. En principio, porque tiene allanada la cuestión de la interna dentro de su partido, hecho que por ejemplo en el frente contrincante no ocurre. El socio mayoritario del Frente para la Victoria, es decir el Partido Justicialista (PJ), vive por estas horas una de las peores internas de su historia, y en el día a día los enfrentamientos se reproducen y la situación se recalienta.

En tanto, en la UCR la figura de Tassano no se cuestiona, ya que no hay sector que no conozca al diputado provincia, que no haya dialogado con él o que no haya recibido su apoyo cuando se lo solicitaron.

“Nunca dejé de caminar por los barrios y ver las inquietudes de la gente. Lo hago en forma silenciosa”, expresó el candidato radical.

Aún resta definir quién será el compañero de fórmula de ECO, aunque la idea que primó en algún momento fue la de sumarlo al concejal de ELI, Emilio Lanari, otro hombre que mide muy bien entre los capitalinos y que tiene un prestigio en la sociedad.