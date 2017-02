Piden la detención de Oscar Parrilli

El fiscal federal Guillermo Marijuán reclamó hoy la detención del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, por el presunto encubrimiento del detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo.

El fiscal apeló ante la Cámara Federal la decisión del juez federal Ariel Lijo de procesar al exfuncionario kirchnerista “sin prisión preventiva”, informaron a Télam fuentes judiciales con acceso al expediente.

El juez Lijo procesó ayer a Parrilli por considerar que el exfuncionario obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba siendo buscado en el marco de dos causas penales.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de enero de 2016 por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía dónde estaba el entonces sindicado como supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, pero decidió no contribuir a su captura.

El juez Lijo sostuvo que, desde el 13 noviembre de 2015, la AFI contó con un informe que daba información precisa sobre Pérez Corradi, pero que por decisión de Parrilli no fueron remitidos a las dos fiscalías que intervenían en las causas.