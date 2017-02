Fabián Ríos le despeja el camino a Camau y va por su reelección en la Capital

El intendente de la Capital, Fabián Ríos, confirmó hoy su aspiración a continuar por cuatro años más en la Intendencia y dejar así despejado el camino a Camau Espínola para la candidatura a gobernador por el PJ. “Hablamos con Camau para acercar posiciones en el camino hacia la interna”, dijo Ríos en declaraciones radiales.

“Voy a ponerme a consideración de la gente en la continuidad de esta gestión por 4 años más y acompañaré a Camau Espínola para la gobernación”, lanzó el jefe comunal en radio Sudamericana.

Ríos, Camau y Gerardo Bassi, presidente del consejo provincial del PJ, decidieron evitar la pelea interna para definir la candidatura a gobernador, lo que, a decir del intendente capitalino, fue un acuerdo de “roles”, “con la intención de generar los espacios para que todos los sectores del peronismo se sientan involucrados, tanto internos como sectores geográficos, y como paso posterior abrirnos al resto de las fuerzas que consideren acompañar la continuidad de un modelo de construcción de la Capital y la necesidad de un cambio a nivel provincial”.

Aun así, Ríos no descartó que, de cara a la interna de marzo, la aparición de “otros aspirantes”. “Pueden aparecer otras listas. Si cumplen con todos los requisitos legales que plantean las leyes vigentes y la carta orgánica, obviamente generará una competencia de ser así”, aseguró.

“Este acuerdo es el puntapié inicial. El peronismo solo no puede afrontar las instancias electorales, necesitamos el acompañamiento de otros sectores políticos y de la sociedad en general para poder concretar las aspiraciones en conjunto”, analizó Ríos sobre la necesidad de conformar alianzas electorales.

Sobre la boleta única electrónica, el jefe comunal insistió en la necesidad de votar con un sistema modernizado y anticipó que las elecciones en la ciudad podrían darse en mayo o en junio, debido a que si se implementa la BUE, el distrito debe votar en una fecha distinta de las elecciones provinciales y nacionales.

“Es una necesidad no solo de la Capital, sino de modernizar el sistema viejo y tratar de convencer a la resistencia”, comentó sobre el nuevo sistema y dijo que Camau “acompaña la reforma política”.

“Aquellos que tenemos que tratar de tener una visión moderna y avanzar en modernizar la estructura de la provincia, estimo que compartimos ese posicionamiento, pero no quiero tomar la palabra. Él [por Camau] podrá expresar su propia definición”, se sinceró en Radio Dos, admitiendo la objeción del exintendente a la implementación del sistema electrónico.

Payes

El concejal Agustín Payes reiteró hoy su intención de ser candidato a intendente de la Capital, aunque admitió que tras el anuncio de Fabián Ríos de ir por la reelección, “el escenario no es el mismo”.

Igual, el edil capitalino dijo: “Tenemos convicciones sobre qué hay que hacer para el desarrollo de la ciudad y una muy buena recepción respecto de lo que pensamos hacer”.