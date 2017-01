Peña Nieto cancela su visita a Washington

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves la cancelación de su viaje a Washington para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 31 de enero.

“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, afirmó Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Peña Nieto reprobó la decisión de Trump con construir un muro en la frontera que busca dividir los países en lugar de unirlos, dijo que México no cree en los muros y reiteró que su país no pagará su construcción.

La noche del miércoles Peña Nieto vivió uno de los momentos más complejos de su presidencia tras la decisión de Trump de autorizar la construcción del muro en la frontera con México, una valla que ya existe pero falta completarla.

A través de un breve mensaje grabado en video, el presidente mexicano se limitó a reprobar la construcción del muro, insistió en que de ningún modo México lo pagaría, pero mantuvo su agenda abierta.

Para el equipo gubernamental, se trataba de evitar un fracaso histórico y, ante todo, demostrar, la buena voluntad de los mexicanos en un asunto crucial para su supervivencia económica.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017