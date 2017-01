Frigerio firmó convenios con Colombi y dijo que Corrientes será clave para la recuperación

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, estuvo ayer en Corrientes, donde recorrió varias localidades del interior provincial acompañado por el gobernador Ricardo Colombi. Visitó obras de infraestructura y firmó convenios vinculados a la obra pública por 900 millones de pesos.

A partir de estos, el Gobierno nacional invertirá en la provincia de Corrientes para llevar gas natural a la ciudad de Mercedes y mejorar el hábitat de dos barrios de Paso los Libres, acciones muy necesarias para esta parte del país.

Uno de los convenios es para la ejecución del gasoducto entre Curuzú Cuatiá y Mercedes, con una inversión del orden de los 412 millones de pesos que serán financiados a través del FFFIR.

En este marco, Colombi consideró que “es importante valorar que estos funcionarios de la Nación recorren el país y no sólo las ciudades, sino también los lugares de producción en el campo. Esto es muy bueno para que los funcionarios nacionales conozcan de forma directa lo que es el potencial agrícola de la nuestra provincia”.

En tanto que el ministro nacional señaló que “es el pedido que nos ha hecho el presidente Mauricio Macri: que recorramos el país, que conozcamos los problemas de primera mano y de esa manera encontraremos más rápido las soluciones”.

“Para el presidente Macri, gobernar es estar cerca de la gente y eso es lo que estamos haciendo acá, conociendo la realidad de primera mano. Los correntinos ya no van a caminar por el desierto, ahora tienen a un presidente que los acompaña, que entiende los problemas y la necesidad de aportar soluciones. Por eso, estamos hoy acá juntos, trabajando para mejorar la producción de Corrientes, la cual tiene mucho para aportarle a la Nación con la ganadería, el arroz, la madera y el citrus”, explicó Frigerio.

La extensa gira del funcionario nacional finalizó en el complejo Santa Catalina, donde la administración central ha invertido para la construcción del complejo de 678 viviendas, que están en pleno proceso de ejecución. Allí el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, inspeccionaron el avance de las obras que se llevan a cabo con los recursos del Tesoro nacional.

Las inversiones que realizó la gestión de Mauricio Macri hicieron que el complejo de viviendas avanzara y esté en etapa de culminación.

“Santa Catalina es muy bueno. Está en más de un 80 por ciento concluido, faltan algunas obras de conexión eléctrica, que esperamos que se terminen para que en abril o mayo podamos entregar a las familias”, manifestó el funcionario nacional.

“Son obras del Procrear. Hay otras 200 que se suman a las 600 viviendas que tenemos que lanzar este año con la Provincia, más la viviendas que están en ejecución. Esto es clave y hace a la calidad de vida de las familias”, agregó

Las visitas de los funcionarios se reproducen constantemente, algo que genera un bienestar tanto para quienes administran actualmente la provincia como para los ciudadanos comunes, sobre todo teniendo en cuenta que durante ocho años las visitas de los funcionarios fueron escasas, en una clara muestra de abandono a la provincia de Corrientes por parte del régimen kirchnerista. Esta situación ha cambiado y fue uno de los aspectos que resaltó el ministro del Interior. “Las obras las hacemos donde hacen falta, no donde gobiernan los que piensan igual a nosotros. Esta es la diferencia de este gobierno con la gestión nacional anterior; apostamos por un país federal y no unitario”, dijo Frigerio.

“La provincia de Corrientes será clave para esta recuperación que llevamos adelante por parte de la Nación, ya que le han dado la espalda en los últimos 12 años y tienen mucho para aportarle al país”, indicó.

Todos los ministros del Gobierno provincial se dieron cita en el predio de Santa Catalina para acompañar a Frigerio en una recorrida que se extendió a lo largo de una hora. Los máximos exponentes de Encuentro por Corrientes (ECO) estuvieron presentes encabezados por el gobernador Ricardo Colombi.

Así, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, fue quien encabezó la comitiva de recepción, entre los que se destacaron el vicegobernador Gustavo Canteros, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Salud, Ricardo Cardozo; de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi; de Turismo, Inés Presman; de Obras Públicas, Aníbal Godoy; de Justicia, Jorge Quintana; de Producción, Jorge Vara; de Industria, Ignacio Osella; de Educación, Susana Benítez, y de Seguridad, Horacio Ortega.

Asimismo, subsecretarios y directores, al igual que los titulares de los entes descentralizados y los legisladores provinciales y nacionales.