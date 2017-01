Escándalo en la Municipalidad por camioneta oficial encontrada en un hotel alojamiento

La información estalló en las redes sociales cuando el concejal Hugo Cuqui Calvano subió la foto en su cuenta de Twitter, dando cuenta de que una camioneta oficial de la Municipalidad de Corrientes, con logos oficiales ploteados a los costados y atrás, se encontraba estacionada en una de las habitaciones de un hotel alojamiento para encuentros sexuales.

Las cargadas no se hicieron esperar invocando el eslogan utilizado por la gestión del intendente Fabián Ríos: “Lo nuestro es hacer”. El ingenio popular, que no deja de sorprender, rápidamente le adosó a esta oración signos de puntuación y la palabra “amor”.

Por su parte, la indignación del concejal de Encuentro por Corrientes (ECO) no daba lugar a los chistes. Junto a la foto de la camioneta envió un tuit rabioso. “Nuestra camioneta, nuestra nafta… y capaz que el telo lo pagó con un expediente”, escribió.

“Es un abuso de los recursos. Y es más grave aún porque todos sabemos que esas camionetas son de uso oficial para los funcionarios. Cuando se retome la actividad, vamos a pedir las explicaciones correspondientes”, señaló Calvano en diálogo con La República.

Por su parte, el intendente de la Capital, Fabián Ríos, puso el grito en el cielo tras la viralización que tuvo la foto de la camioneta municipal y envió una circular vía e-mail a los funcionarios de la Comuna para que se identifique al responsable de dicho acto y, en caso de que no renuncie motu proprio, se le inicie el sumario administrativo correspondiente para su posterior cesanteo.

“Señores secretarios: Quiero que identifiquen al responsable de esto y si no renuncia motivado por sí mismo, tomen los carriles administrativos correspondientes para la cesantía. La suspensión de la persona responsable, no importa quién sea, debe ser inmediata. Espero su respuesta”, dice el documento enviado por Ríos a la viceintendenta Ana María Pereyra, Irma y Félix Pacayut, Pedro Lugo, Diego Ayala, Daniel Flores, Justo Pío Sierra, Martín Morilla, Daniel Bedrán y Rolando Morando.

La misiva del intendente es elocuente. No habrá padrino político que pueda salvar al responsable del escándalo.

No queda claro en cuál de los establecimientos de la capital provincial se produjo el hecho, aunque algunos dan cuenta de que sería el hotel alojamiento ubicado en la avenida Maipú “Taj Majal”, mientras otras aseguran que se trata de “La Luciérnaga”. De cualquier manera, la viralización de la fotografía desató un profundo malestar entre los usuarios de las redes sociales que se manifestaron su repudio a utilizar los bienes del Estado como propios y acudir a lugares a realizar actividades que ninguna relación tienen con la función que debe realizar la Municipalidad. Es que en un año electoral este tipo de hechos tiene un impacto amplificado en la opinión pública, ya que los ciudadanos entienden que los funcionarios se abusan de los beneficios que les da el hecho de pertenecer a una gestión pública y no asumen las responsabilidades que ella conlleva.