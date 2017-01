ECO afina el perfil de su candidato y aseguran que será el mejor y triunfará

Referentes de Encuentro por Corrientes (ECO) mantuvieron una reunión informal ayer donde abordaron los aspectos a tener en cuenta para la definición del candidato para suceder a Ricardo Colombi en el sillón de mando provincial, y tras la reunión dejaron en claro que debe ser el mejor, ya que sin dudas alcanzará la Gobernación.

En este sentido se decidió que el viernes se haría formalmente una reunión con los demás socios de la escuadra verde en pos de avanzar en una idea común sobre quién representará al oficialismo en las próximas elecciones y comenzar el armado de la estrategia de cara a las legislativas, que serán el primer turno electoral del año.

“La decisión que tomemos será trascendental, debido a que por quien nos inclinemos será el gobernador, y por ello tiene que ser el mejor”, dijo el senador provincial Sergio Flinta, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, una vez finalizado el cónclave.

De este encuentro informal participaron el senador nacional por Corrientes Pedro Braillard Poccard (presidente del PP), el vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani (ELI); el gobernador Colombi y Flinta.

Si bien el tema neurálgico para la opinión pública hoy pasa por conocer el nombre de quién ocupará el Sillón de Ferré en los próximos cuatro años, acá el análisis y la conversación se centró en la estrategia electoral para la renovación de los 15 diputados provinciales y los 4 senadores, que, según adelantó el gobernador, se prevé para finales de mayo o principios de junio. Aún falta el llamado concreto a los comicios, no obstante, la dirigencia de ECO ya comienza a movilizar la tropa con la mirada puesta en ese plazo.

“Se habló en términos de posibilidades, pero no se ajustó ninguna fecha, se planteó como una posibilidad. Vamos a seguir evaluando el tema, se definirá en los próximos días”, señaló el senador radical, que ofició de vocero del cónclave.

Consideró que “todo lo que tiene que ver con la elección provincial es bueno que esté aislado de la elección nacional, para discutir en voz alta temas respectos a la provincia, la decisión no está tomada, se está barajando, vamos a seguir conversando sobre el tema”, explicó.

En la búsqueda del mejor

Flinta se refirió a la cuestión del candidato del frente oficialista, que, según adelantara en los últimos días el gobernador y lo ratificara el secretario general de la Gobernación, Carlos Mono Vignolo, se dará a conocer en marzo, y señaló “tiene que ser radical”.

“Es una discusión que se zanja dentro del radicalismo. Iremos buscando el candidato que ofreceremos a ECO, para eso se está buscando el perfil de quien pueda continuar la tarea iniciada por Ricardo, con una mejor relación con el Gobierno nacional”, sostuvo. En tanto, insistió en el concepto del trabajo de campo que se lleva adelante para tener una idea acabada de lo que los correntinos pretenden para el período que sigue.

“Estamos realizando sondeos, un período de reflexión profunda; la decisión que tomemos es trascendental porque el candidato a gobernador tiene que ser el mejor, no tiene que ser por berrinches ni caprichos”, aclaró.

“Tiene que seguir la tarea de Ricardo, en un contexto exitoso, ventajoso, y deberá seguir articulando con el Gobierno nacional, porque es conveniente. Tenemos que buscar la mejor figura, que sea valiente, que forme equipo, que sea parte del equipo, que articule con las demás fuerzas de ECO, con intendentes”, consideró.

En tanto que se refirió también al rol del líder de ECO y a su papel trascendental durante este año electoral. “Ricardo sigue siendo el gobernador con plenitud. Va a dejar una herencia bondadosa, muy frondosa y hay que aprovecharla a pleno”, opinó.

La importancia de que triunfe ECO

De esta manera, el nombre dentro de la escuadra gobernante no está definido o por lo menos los mayores operadores consideran que no es tiempo de mostrar aún las cartas de cara a lo que será una cruzada por demás importante para los referentes de ECO, teniendo en cuenta las bondades que hoy les toca por estar alineados al gobierno de Macri.

La posibilidad de que el próximo gobernador continúe siendo un aliado de Cambiemos abre importantes posibilidades para que se concrete todo lo que durante ocho años se le negó a Corrientes.

El hecho de que la administración provincial no se arrodillara ante los caprichos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a las constantes operaciones negativas con los ministros kirchneristas del hoy senador nacional del Frente para la Victoria, Carlos Mauricio Camau Espínola, impidiendo que planes y programas nacionales bajaran a la provincia en beneficio de sus habitantes, llevó a Corrientes a ser víctima de la mayor discriminación de la historia argentina.

Su estrategia fue generar malestar en la ciudadanía hacia la gestión de Colombi, con la irresponsabilidad de dejar en el medio a sus propios comprovincianos.

Esta artera actitud del exintendente de la Capital, que hoy se presenta como un supuesto actor de cambio en la provincia, y busca borrar su pasado de lacayo de CFK, que atentó contra la provincia, no tiene la consideración del Gobierno nacional, ya que los pergaminos que presenta no lo hacen confiable ni puertas adentro del partido al que se encuentra afiliado.

De hecho, todavía resta saber qué papel desarrollará Espínola en la novela judicial abierta en el municipio kirchnerista de Perugorría, donde se investigan obras fantasmas y la corrupción a partir de la adjudicaciones de fondos por la Secretaría de Obras públicas de la Nación, donde la intendente aliada al senador nacional del FPV, Angelina Lesieux, está siendo procesada por la justicia provincial y tiene una causa abierta en el fuero federal por el manejo irregular de fondos públicos.