ECO trabaja su candidato a gobernador y aseguran que se lo conocerá en marzo

Marzo es el plazo fijado por el frente gobernante para presentar al candidato al Sillón de Ferré, que sucederá al actual mandatario provincial, Ricardo Colombi. En este sentido, el ministro secretario general de la Gobernación y hombre fuerte de Encuentro por Corrientes (ECO), Carlos Mono Vignolo, adelantó que trabajan en el perfil del candidato teniendo en cuenta estudios de campo, donde se ponen de manifiesto los pedidos que realizan los ciudadanos como también la dirigencia del exitoso frente.

“Estamos trabajando para hacer público en marzo nuestro candidato a gobernador. Estamos haciendo estudios de campo para poder identificar claramente la necesidad del correntino en cuanto a representación política de esta envergadura. Estamos muy contentos con la marcha de ello”, dijo Vignolo en declaraciones radiales, en la mañana de ayer.

Los más ansiosos por saber el nombre de quién será el adversario en las urnas son los partidarios del Frente para la Victoria (FPV), que de cara al año electoral viven una feroz interna y todos se animal a largarse sabiendo que el gran elector provincial, Ricardo Colombi, jugará de apoyo logístico pero no será el que encabece la fórmula, por acumular los dos mandatos consecutivos que la Constitución prevé.

No obstante, Colombi tendrá un papel determinante a la hora de definir quién será su sucesor, por lo que expectativa dentro y fuera de ECO es realmente grande.

Al respecto, el gobernador adelantó el domingo, en declaraciones radiales, que el candidato deberá ser un hombre representativo de las banderas que levante la escuadra verde.

“Para terminar con todas las versiones que circulan, el candidato a gobernador será un hombre de Encuentro por Corrientes-Cambiemos. Quien quiera ser candidato, debe estar dentro de Cambiemos. La Unión Cívica Radical, como otros partidos, está en este esquema, por lo tanto el candidato a gobernador puede ser ECO-Cambiemos- UCR”, indicó.

En esa misma entrevista, Colombi señaló que las elecciones que deben celebrarse este año serán desdobladas, por lo menos en lo referente a las legislativas provinciales que se realizarían hacía finales de mayo o principio de junio.

En ese sentido, también fue consultado el ministro Vignolo respecto del resto de las categorías que se pondrán a consideración de las ciudadanía durante este año y la posibilidad de que cada una sea independiente de la otra, sobre lo cual señaló que está en estudio.

“Se analiza el tema, hay que dejar correr el agua bajo el puente, ver otros elementos en el análisis y tomar esta decisión”, dijo sin descartar ni afirmar nada. “La legislación electoral establece claramente plazos y tiempos para la toma de decisiones. La anticipación es necesaria y, por lo tanto, no va haber ningún tipo de sorpresas en ese sentido. Pero como son decisiones importantes, se toma el tiempo necesario para poder hacerlo y con el inicio de este año esta decisión se va a ir clarificando mucho más”, añadió

Vignolo es uno de los grandes estrategas que tiene el frente ECO en los armados electorales. Es por ejemplo el responsable del triunfo obtenido por la escuadra verde en las elecciones municipales de la capital celebradas en 2015, donde ECO triunfó por encima del FPV. Por ello, también fue consultado respecto de la posibilidad de que las elecciones capitalinas sean en fecha distintas a las demás y si depende exclusivamente del intendente Fabián Ríos.

“No depende, pero es un elemento para tener en cuenta a la hora de análisis. Veremos cómo se fija la fecha electora municipal, ya que es un tema que hay que tener cuenta para que no haya superposiciones ni tener inconvenientes. A partir de ahí se analizará el resto”, indicó.

El gobernador también se había referido a la cuestión de la capital, vaticinando un triunfo de ECO al momento de ir a las urnas ya que se está haciendo un trabajo a conciencia.

“En la Capital va a ganar ECO-Cambiemos porque vamos a tener los mejores candidatos y las mejores propuestas. Se está haciendo un trabajo muy fuerte para poder ofrecer una acción a la ciudadanía capitalina”, subrayó el gobernador.