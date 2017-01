Un derecho humano y garantía constitucional

La acción de amparo trata que los habitantes del país dispongan de remedios judiciales más rápidos y eficaces para defenderse de actitudes o lesiones que provengan del Estado –de cualquiera de sus poderes y órganos– y lesionen los derechos de cualquier habitante. En una primera etapa el valor libertad del hombre era fundamental y se inicia un proceso constitucional que defiende la libertad individual. Es el constitucionalismo individualista.

Sigue al mismo el denominado constitucionalismo social, que se origina a principios del siglo XX, que fija nuevos controles y la aplicación de garantías más eficaces.

Con posterioridad se incorporan otras garantías para los habitantes que son los denominados derechos de tercera generación como los derechos humanos que permiten acciones rápidas contra lesiones provenientes del Estado, de asociaciones o de los particulares.

La convivencia social es más compleja y no basta la autoridad pública para contener la violencia o las agresiones y entonces, más allá de la norma escrita, se amplía el criterio de protección de quienes sufren lesiones y pueden accionar judicialmente a través del amparo y ante cualquier juez o tribunal. Esto, entre muchos otros argumentos que hacen a la convivencia de la sociedad. Hoy está en plena vigencia con el respaldo técnico y constitucional de una garantía efectiva y rápida como es la acción de amparo.

Acción de amparo

Los convencionales que participaron de la reforma constitucional en 1994, incluyeron un capítulo especial sobre “Nuevos Derechos y Garantías”, que comprende la normativa desde el artículo 36 hasta el 43 inclusive. En líneas generales, incorporaron derechos de “tercera generación”, asimilando a los derechos individualistas o de corte liberal y aquellos de segunda generación o también denominados “sociales” (trabajadores, gremios, sindicatos y demás). Avanzamos en esta columna de naturaleza constitucional para tratar lo relacionado a la figura del Amparo.

El art. 43 de la CN dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva (…)”.

Avances en la jurisprudencia

Hasta 1957, el orden constitucional no reconoció la figura del amparo como garantía constitucional. Así, los derechos y libertades diferentes a la libertad física (hábeas corpus) se ubicaban en la categoría de vías procesales ordinarias. Pero en la fecha mencionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el fin de proteger la libertad de expresión contra un acto de autoridad pública afirmó la procedencia del Amparo.

Una autoridad pública había decidido clausurar una imprenta y un periódico y esa acción fue considerada por la justicia como inconstitucional. Fue el famoso caso “Siri”.

Al año siguiente, en 1958, en el caso “Samuel Kot”, la CSJN reconoció también el Amparo proveniente de particulares.

Obreros de una fábrica habían ocupado la misma y el hecho violaba el derecho de propiedad y el derecho de trabajar. De este modo, el alto tribunal reconoció el amparo contra actos inconstitucionales provenientes de la autoridad pública y también de los particulares. Cerró así todo un capítulo en el proceso judicial después de una larga evolución que confundía a esta figura con el hábeas corpus.

Más tarde, en 1966-68, se sancionó la ley 16.986 que reglamenta el Amparo contra actos de autoridad pública y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando se trata de actos de los particulares.

Pero la CSJN en el caso “Outon” afirmó que este artículo de la ley de amparo 16986 no es absoluto y cuando las disposiciones de una ley, decreto u ordenanza resultan violatorias de algunos derechos constitucionales, la reglamentación no es un impedimento válido para restablecer la garantía constitucional vulnerada. De todos modos no fue uniforme la jurisprudencia posterior.

Pero, desde la reforma constitucional de 1994 desaparecieron las discusiones doctrinarias y en los estrados de la justicia. Hoy, esta figura (amparo) se encuentra en el Derecho Interno de la mayoría de los Estados.

Una reforma garantista

La reforma constitucional de 1994 extiende esta garantía, además de los derechos constitucionales, a aquellos que integran tratados o acuerdos internacionales y la legislación común de los Estados. En esta línea, el juez amplía también su potestad y puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión.

Una referencia al derecho ambiental y su protección constitucional conduce a las obligaciones que tiene el Estado (art. 41 CN) sobre la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de diversidad biológica y la información y educación ambientales, entre otros aspectos. La reforma constitucional de 1994 se ocupa de los “presupuestos mínimos” que son operativos en caso de que las provincias omitan dictar sus normas propias. Y si existiere colisión entre éstas cabe la intervención por vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Protección del ambiente

La última parte de la norma dispone: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. Es decir, la cláusula constitucional sobre protección del ambiente determina el derecho natural al desarrollo humano, individual y colectivo y derechos de generaciones futuras con igual proyección.

Desde una óptica de política internacional la particularidad de los servicios ambientales es que no son prestados por una persona o una empresa, sino ofrecidos sin costo alguno por la naturaleza, y las transnacionales quieren comenzar a cobrar por ellos apropiándose de las selvas tropicales, bosques plantados, ríos, lagos y ecosistemas. Se trata de mercantilizar y privatizar la naturaleza.

El amparo colectivo

El segundo párrafo del art. 43 de la CN expresa: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (…)”.

Constituciones de Corrientes y Chaco

El Capítulo XII de la Constitución de la Provincia de Corrientes se refiere a “Las Acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data” (arts. 67 y 68).

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo (…) contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley (…)”.

La Constitución de la Provincia del Chaco con el título “Protección Judicial” trata el “Amparo” en el art.19, incluyendo el hábeas corpus y el hábeas data. El amparo es una acción que “procederá contra todo acto u omisión de autoridad o particulares (…) Podrá promoverse ante cualquier juez letrado, sin distinción de fuero o instancia, y sin formalidad alguna.

“Los plazos no podrán exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas y su impulso será de oficio. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos.

“Esta acción podrá ser promovida por toda persona física o jurídica para la defensa de los derechos e intereses difusos o colectivos, los que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor”.

La normativa seguida por las provincias es prácticamente similar a la que integraron los convencionales en Santa Fe en 1994 en la esfera nacional. Por lo demás, el contenido es claro y no deja lugar a dudas sobre quienes son sus protagonistas en las hipótesis de cada caso. Es una garantía constitucional amplia, una acción ante los jueces o tribunales para hacer efectiva la justicia en el marco de una sociedad con estado de derecho y en democracia.