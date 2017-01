Colombi adelantó que las elecciones legislativas serían en mayo o junio

Recargado tras sus vacaciones, el gobernador Ricardo Colombi reapareció ayer para marcar una vez más los tiempos del escenario político provincial. En su primer contacto con la prensa, el mandatario provincial señaló que las elecciones legislativas 2017 serían a finales de mayo o principios de junio, confirmando así la especie que había publicado La República el 2 de diciembre último, en la que se daba cuenta de que los comicios de este año serían desdoblados en casi todas las categorías.

“Las elecciones legislativas provinciales se realizarán entre la segunda quincena del mes de mayo y la primera de junio”, afirmó Colombi en declaraciones a Radio Dos, generando una vez más un tembladeral en el tablero político provincial, que se hallaba relajado mirando la 17ª Fiesta Nacional del Chamamé.

Es que esta manifestación del mandatario provincial acorta los tiempos a cuatro meses para cumplir con todo el protocolo que conlleva el hecho de participar de una elección. Acelera las conversaciones con los socios, el tanteo de los posibles candidatos, la tensión por los espacios, los enojos, el nerviosismo, y también las metidas de pata de los adversarios.

El mercedeño se destaca por su gran capacidad de “tiempista”, además, obviamente, de tener una hábil muñeca para las cuestiones políticas, por lo que siempre le saca provecho a las situaciones adversas en beneficio del proyecto que encabeza. Una vez más quedó demostrado con las manifestaciones realizadas ayer.

Colombi entiende que las elecciones que se disputarán este año son de superlativa importancia, ya que Corrientes se juega la continuidad de los beneficios que recibirá por ser uno de los socios del gobierno de Mauricio Macri.

Tras muchos años de olvido de la administración central, este presidente tiene presente la discriminación de la que fue víctima la provincia y tiene previsto enmendar tanta desinversión, bastardeo y olvido por parte de los 12 años del régimen kirchnerista.

“Acá siempre hay que priorizar el interés de los correntinos. Creo que hoy eso representa ECO para la provincia. La ciudadanía lo ha sabido interpretar y es por eso que debemos seguir participando juntos, por este mismo camino”, explicó.

“Nos ha costado mucho a los correntinos salir de épocas difíciles y de crisis muy profundas. Nos ha costado mucho recomponernos y ese esfuerzo, esas ganas y ese coraje que se pusieron de manifiesto debemos cuidarlo, protegerlo. Por eso creo que la mejor forma de hacerlo es estar dentro de este proyecto, que le da seguridad al ciudadano correntino”, dijo Colombi.

En este sentido indicó que es necesario que los ciudadanos entiendan que Encuentro por Corrientes (ECO) es una herramienta fundamental para que la provincia camine por la senda del desarrollo y el crecimiento en todos los aspectos, por lo cual indicó que en las elecciones de mayo o junio se necesitará que se elijan legisladores que tengan esta visión política y no una obstruccionista como la que mostraron en los últimos años los partidarios del Frente para la Victoria (FPV).

“En estas elecciones se va a resolver el futuro de la provincia. Ese es nuestro posicionamiento y así trabajamos. Vamos a necesitar el acompañamiento de legisladores que sigan apoyando el crecimiento de Corrientes y no de legisladores que pongan trabas, donde simplemente sus intenciones estén guiadas por cuestiones netamente electorales partidarias”, indicó el mandatario provincial.

También tuvo un párrafo para el senador nacional del FPV, Carlos Mauricio Camau Espínola, quien en las últimos meses ha buscado incansablemente despegarse de su pasado (¿?) kirchnerista, y que ayer terminó de dejar en claro el “travestismo ideológico” que usa de norte, al señalar que la expresidentes Cristina Fernández de Kirchner debería abstenerse de pretender una candidatura durante este año, para dar paso a las nuevas generaciones.

“La gente no lo va a votar a Camau porque prioriza, exclusivamente, lo personal. Se cree el único salvador, que tiene la varita mágica, pero cuando fue gobierno no lo demostró y endeudó a la ciudad. Con los fondos que recibieron, no hicieron las cosas como deberían haberlas hecho. Pensar que el Gobierno puede recaer en una sola persona es un grave error y así nos fue. Además, corremos el riesgo de que él llegue al gobierno, pero que otro llegue al poder, teniendo en cuenta cómo se está manejando la cuestión. Esto puede ser mucho más grave todavía y los perjuicios mucho mayores”, explicó el líder de ECO.