Camau Espínola, entre los kirchneristas que piden el retiro de CFK de la política

Se hace carne el viejo refrán que dice “cría cuervos y te comerán los ojos”. En los otrora acólitos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y en esa lista se anotó el senador nacional del Frente para la Victoria (FPV) correntino, Carlos Mauricio Camau Espínola.

Junto con otros referentes del kirchnerismo, hoy en proceso de extinción, el “compañero” Camau busca reciclarse y, con la misma estrategia que utilizaron los justicialistas tras el fin de la década menemista, comienza un proceso de distanciamiento e intento desesperado por borrarse la “marca K” que tantos beneficios personales les trajo, pero que actualmente los estigmatiza ante una gran mayoría del pueblo argentino que lo considera el Gobierno nacional más corrupto de la historia del país.

Según lo publicado por el medio de alcance nacional Perfil.com en su edición digital de ayer, el antiguamente niño mimado de la expresidenta, que fue el defensor acérrimo del modelo nac&pop en Corrientes, es ahora uno de los referentes K que piden “la jubilación política” de Cristina Fernández, supuestamente en un intento de abrir la jugada a las nuevas generaciones.

“El senador del Frente para la Victoria (FPV) Carlos Espínola hizo referencia al rol de Cristina Fernández en esta ‘nueva etapa’ y manifestó que ‘en todos los procesos de gestión que duran ocho años hay que replantearse hacia el futuro que no debe haber reelecciones’. Y concluyó: ‘Es saludable para la democracia la alternancia y renovación, que se preparen a otros que vengan detrás con propuestas mejores y superadoras. Y creo que la expresidenta puede ocupar ese rol. Es importante que en una etapa de reestructuración y renovación del peronismo, se colabore desde afuera para que esto suceda. Pero, por supuesto, es decisión de ella”, reza parte de la nota publicada por Perfil.com.

Si bien esta situación no es nueva para quienes siguen a diario las novedades políticas de la provincia, sí es la primera manifestación explícita del exintendente capitalino, que en 2013 adjuntó su campaña para gobernador de la provincia con la imagen de CFK, aunque después cayó derrotado a manos del actual gobernador Ricardo Colombi y el frente Encuentro por Corrientes (ECO).

Otro de los que se manifestaron en el mismo sentido fue el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe bloque del FPV, quien de manera similar dijo: “Yo creo que un expresidente no debería hacer nunca más política”.

Tras la derrota de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales de 2015, Camau comenzó a despegarse del kirchnerismo. De hecho, hizo un acercamiento con los operadores de Cambiemos en pos de subirse al carro ganador, pensando en posible apoyo del Gobierno nacional para las elecciones de este año. Obviamente, los macristas le dejaron en claro que el aliado en Corrientes es Colombi, y que él representaba un modelo al que la mayoría de los ciudadanos argentinos le había dado la espalda.

Este intento de entregarse al poder de turno le valió la crítica furibunda de los dirigentes justicialistas más kirchneristas de Corrientes, entre ellos el diputado nacional José Pitín Ruiz Aragón que, palabras más palabras menos, lo tachó de “traidor”.