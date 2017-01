Volvieron las retenciones indebidas del intendente de Mercedes a los concejales

Los ediles aseguraron que harán una presentación al máximo órgano de la Justicia provincial ante esta medida ilegal. Argumentan que es una suerte de castigo por no aprobar la tarifaria, que pretendía una suba del 75%.

Los ediles de Mercedes realizarán una nueva presentación en la justicia provincial, ante las retenciones indebidas que volvió a ejercer el intendente kirchnerista, Víctor Cemborain, sobre los fondos que debe girar al Concejo Deliberante local para su normal funcionamiento.

Según los concejales de la oposición, la medida dispuesta por el jefe comunal mercedeño es arbitraria y responde a una suerte de castigo ante la negativa del cuerpo de aprobar el proyecto de ordenanza para modificar los tributos municipales, con un incremento que va desde el 42% hasta el 75% en algunos casos.

El “cierre del grifo” se produjo el 20 de diciembre, dejando sin recursos al Deliberante mercedeño para el pago de las obligaciones que tiene el cuerpo colegiado. La medida tuvo como corolario que los concejales no puedan percibir sus haberes ni el medio aguinaldo correspondiente, hecho que recalentó el escenario político de la localidad del corazón de la provincia, en la antesala de un año electoral, en el que se pondrán en juego cuestiones de gran importancia.

El incremento de las tarifas comunales era una estrategia pergeñada por el intendente kirchnerista para poder afrontar el año electoral a partir de la realización de obras públicas por parte de su gestión municipal, en una suerte de plan efectista, que logre mitigar el parate generado a partir de la finalización de la llegada de los recursos nacionales discrecionales que el régimen K enviaba a las municipalidades alineadas.

En una suerte de paraguas protector, ante la avanzada del Gobierno nacional de enviar los fondos para obras públicas por los carriles correspondientes, es decir a través de la administración provincial, Cemborain buscaba asegurarse una buena cantidad de dinero disponible para afrontar la campaña electoral de 2017. No obstante, la suba representaba niveles exorbitantes, ya que, según argumentaron los ediles de la oposición, debían darse de forma paulatina.

El propio Cemborian justificó la escalada de los tributos municipales señalando que iban a ser destinados a un plan de obras que mejore la infraestructura de la ciudad. No obstante, la opinión de los vecinos discrepaba de la visión del intendente alineado al senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.

Al ver frustrado su plan, volvió a ejercer las represalias correspondientes sobre el cuerpo de concejales, reteniéndole de forma improcedente los fondos que le corresponden. Ya en 2014 y 2015, el Concejo Deliberante hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por el cual reclamaron el recorte de los fondos previstos en el presupuesto 2014, ya que de forma arbitraria y antojadiza envió un porcentaje menor al previsto en la ordenanza aprobada. Esto valió un fallo del máximo órgano de Justicia provincial, por el cual el Ejecutivo debió reponer el dinero descontado al legislativo. Ante esta nueva medida de Cemborain, los concejales de la oposición manifestaron que, una vez finalizada la feria, realizarán una nueva presentación ante el STJ poniendo en conocimiento respecto de esta acción ilegal por parte del Ejecutivo municipal mercedeño.