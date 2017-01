Donald Trump juró esta tarde como el presidente 45 de Estados Unidos, sucediendo al demócrata Barack Obama.

Mientras las protestas estallaban en Washington, Trump levantó la mano derecha y apoyando su izquierda sobre una Biblia utilizada por Abraham Lincoln y otra de su propiedad juró el cargo ante John Roberts, presidente del Tribunal Supremo. Al lado de Trump estuvo su esposa, Melania.

La transición de un presidente demócrata a un republicano tuvo lugar en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos, ante una multitud de expresidentes, entre ellos Bill Clinton y su esposa, Hillary (adversaria de Trump), dignatarios y cientos de miles de personas en los terrenos de la National Mall, en un día frío de lluvia ocasional.

“Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que voy a ejecutar de manera fiel el oficio de presidente de Estados Unidos y voy, con las mejores de mis habilidades, preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude”.

Hoy comienza un “gran esfuerzo nacional para reconstruir el país” que “determinará el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo por muchos, muchos años”, manifestó el magnate en sus primeras palabras como primer mandatario.

“A mis conciudadanos estadounidenses y a la gente del mundo, gracias”, dijo Trump al comenzar su discurso de toma de posesión ante las escalinatas del Capitolio y de cientos de miles de seguidores.

“Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos, determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir”, agregó el nuevo presidente.

Trump y su vicepresidente, Mike Pence, comenzaron el día asistiendo a un servicio de oración en la iglesia episcopal de San Juan, cerca de la Casa Blanca. Trump, que llevaba un traje oscuro y corbata roja, y Melania Trump, vestida con un conjunto azul de estilo clásico, luego se dirigieron a la Casa Blanca para una reunión con Obama y su esposa Michelle.

Una encuesta de ABC News/Washington Post realizada esta semana reveló que solo el 40 por ciento de los estadounidenses considera favorablemente a Trump, la calificación más baja para un presidente entrante desde el demócrata James Carter en 1977.

