Remiseros aumentarán la mínima a $ 24,50 a partir del 1 de febrero

El transporte en remís en la ciudad de Corrientes aumentará a partir del 1 de febrero a $ 24,50, un 8 por ciento, la mínima en la tarifa del servicio, es decir, el primer kilómetro, mientras que el resto del cuadro subirá un 6,5 por ciento.

El referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, confirmó ayer la actualización tarifaria, aunque aclaró que actualmente se está realizando un trabajo de consultas con todas las agencias que prestan ese servicio para lograr un consenso, más allá de que el aumento ya está decidido ante el último incremento de los combustibles.

“La tarifa actual es de $ 23, la mínima. Con el aumento, pasará a $ 24,50, a partir del 1 de febrero. El resto del cuadro subirá un 6,5 por ciento”, indicó Castillo a La República.

“Algunas agencias ya quieren aplicarlo, pero hay que consensuar con las demás para ver si se suman. Se les va a trasladar la inquietud a las demás empresas. Normalmente siempre se consensúa; ahora fue un poco más cerrada la conversación”, explicó.

“No dependerá exclusivamente del consenso el aumento, es decir que la suba se dará de todas formas, pero creo que se logrará una postura unificada”, sostuvo.

Por otra parte, Castillo dijo que actualmente “la demanda es baja en comparación con otros meses. En enero y en febrero siempre sucede esto, pero se trabaja, se compensa”.

En este sentido, indicó que ni la Fiesta Nacional del Chamamé ni los carnavales “modifican la baja demanda de esta época”.

Fotomultas

Castillo se refirió al tema de las fotomultas que se aplican en la ciudad y que su aplicación generó polémica a fines del año pasado. En este aspecto, el referente remisero dijo: “Estamos recibiendo los primeros casos y en este tema, realizaremos un descargo y no descartamos ir a la Justicia si no hay corrección en el derecho de defensa de los usuarios”.

“Las multas superan los valores de un salario mínimo vital y móvil. Es imposible pagarlas”, remarcó.

“El control que está en la avenida Maipú no está bien señalizado ni tampoco el acta se confecciona como exige la ley nacional”, agregó.

“No solicitaremos una reunión con la Municipalidad. Consultaremos con el sector si vamos o no la Justicia”, disparó.