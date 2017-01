Ediles de Perugorría preparan presentación ante el STJ por corte de fondos al Concejo

Los concejales de Perugorría realizarán una presentación judicial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), para reclamar contra el recorte arbitrario de los fondos del Concejo Deliberante local por parte del Ejecutivo municipal, a cargo de la ultrakirchnerista Angelina Lesieux.

Desde septiembre del año pasado, los representantes de los vecinos no perciben sus haberes debido a que la intendenta habría decidido dejar de enviar los recursos que tenía asignados el legislativo comunal para su funcionamiento. Lesieux copia una vez más el modus operandi que ya fue utilizado en Mercedes por el intendente, el también kirchnerista Víctor Cemborain, que arbitrariamente decidió recortar los recursos poniendo en peligro el funcionamiento del cuerpo colegiado, motivo por el cual los concejales del corazón de la provincia recurrieron al STJ, que les dio la razón. En este caso, Cemborain solo había limitado el porcentaje de recursos al Concejo en una especie de medida ejemplificadora, ya que en este le oposición era mayoría.

En Perugorría, hoy los ediles de la oposición son mayoría por lo que no sorprende que este cierre del grifo dinerario pretenda doblar las voluntades de quienes representan a los vecinos.

“Estamos esperando que finalice la feria judicial para hacer una presentación ante el STJ. Desde septiembre hemos perdido operatividad en el Concejo y se le adeuda el salario a los pares y a los empleados”, explicó el concejal de Encuentro Liberal (ELI) Dolores Lolo Ayala.

Pero no son solo los ediles quienes padecen el retraso salarial. También los empleados de la Intendencia, ya que el último salario se pagó en noviembre, debiendo pasar las fiestas de fin de año sin dinero.

A esto debe sumársele la precariedad laboral que padece el personal de la Comuna, ya que la gran mayoría está sin registración, es decir en negro. “La gente tiene miedo de reclamar, de quejarse. Piensan que si reclaman y toman alguna medida en pos de hacer cumplir sus derechos los van a echar. De hecho, lo más probable es que así sea, y hoy no hay otra alternativa en Perugorría más que esperar que la intendente se digne a pagar”, explicó Ayala en diálogo con La República.

La situación de los trabajadores municipales en la pequeña localidad del sur correntino es realmente alarmante. La gestión de Lesieux se encamina a ser una de las peores de su historia. De haber sido beneficiada e inundada de la “plata dulce” del régimen kirchnerista a esta situación de crisis, en la que los recursos no alcanzan para pagar los salarios, pero además sin las obras que se cobraron y que no se realizaron. Perugorría es tierra arrasada y la intendenta mimada del senador nacional del Frente para la Victoria (FPV) Carlos Mauricio Camau Espínola ha condenado a su ciudad a la miseria. Es quizá el ejemplo vivo de doce años de manejar la cosa pública de manera irresponsable y bajo parámetros alejados de lo que la ley manda.

Es una localidad que recibió grandes cantidades de dinero que se justificaban para obras públicas que sus ciudadanos no pueden ver ni usufructuar, porque evidentemente esos fondos se destinaron a otras cuestiones non sanctas. Quizá lo más elocuente para justificar la situación de crisis extrema que vive la localidad del departamento Curuzú Cuatiá sea el audio que tomó trascendencia pública, en el que la intendente Lesieux le explica a uno de los responsables de la una de las cooperativas que trabajaba para la Municipalidad que el dinero de las obras que llegaron se usaron para costear las campañas del Frente para la Victoria, de su referente Camau Espínola y del Partido Liberal.

Hoy quienes sufren por ese uso indebido del erario público son los ciudadanos de Perugorría, donde se ve menguada toda la actividad económica de la ciudad, ante el atraso de los salarios.

“Los empleados no tienen quién los represente. Se armó un gremio [sindicato] municipal, que es manejado por un hombre afín a Angelina Lesieux. Se hacían descuentos a los empleados, de manera irregular, porque la mayoría está en negro, lo que realmente es extraño”, explicó el edil Ayala.

Lo cierto es que la situación de los trabajadores de la Municipalidad de Perugorría es penosa. Sin los aportes correspondientes para la jubilación, sin obra social y con la amenaza implícita de que si levantan la voz le quitarán los pocos fondos que reciben, los perugorrianos padecen la gestión de la camauista Angelina Lesieux. Porque esta mujer hoy pisotea las banderas que levantaron los próceres de su partido, el general Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, para quienes la justicia social, la lucha por los derechos de los trabajadores y la ayuda a las clases más necesitadas, eran lo más importante.

La mimada de la ministra Alicia Kirchner (hoy gobernadora de Santa Cruz) se encuentra a kilómetros de estas máximas, como si las considerara como meras declamaciones vacías de una forma de hacer política que pasó a la historia, superada por el kirchnerismo que ella y su líder, Espínola, encarnan.