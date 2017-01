Schiavoni dijo que PRO respaldará lo que decida la alianza ECO para 2017

El presidente de Propuesta Republicana (PRO), Humberto Schiavoni, ratificó que en Corrientes respaldarán las decisiones que tome la alianza gobernante Encuentro por Corrientes (ECO), ya que son parte de ella, y evitarán cualquier alianza con fuerzas políticas que desnaturalicen lo que representa Cambiemos.

“Lo que nosotros no podemos es traicionar ese anhelo de cambio que la ciudadanía depositó en Cambiemos”, dijo Schiavoni en diálogo con Télam, echando por tierra las especulaciones que daban cuenta de acercamientos con representantes del kirchnerismo. En este sentido afirmó que “existen límites para la ampliación de la alianza. No desnaturalizar lo que es Cambiemos”.

Este año, Corrientes deberá elegir al sucesor de gobernador Ricardo Colombi, y en este sentido el presidente del PRO a nivel nacional sostuvo que la fuerza amarilla en Corrientes está trabajando en el marco del frente ECO-Cambiemos, ideado por el radicalismo y el mandatario provincial. “Vamos a participar en el marco de lo que se resuelva en ese frente político”, dijo.

Las definiciones dentro de la escuadra verde se darán recién en marzo, cuando se haga público el elegido para continuar el legado de Ricardo Colombi en el Sillón de Ferré, conduciendo los destinos de la provincia. Sin duda, las especulaciones hoy por hoy están a la orden del día. No obstante, hay una sola certeza y esa es que el candidato a gobernador 2017 en ECO será un radical.

“El presidente del PRO a escala nacional tiene bien claro que ECO es garantía de una buena administración de los dineros públicos. Además, que el equipo es capaz de sortear y sostenerse ante las crisis políticas y económicas. Prueba de ello, fueron los ocho años de discriminación que vivió la gestión del gobernador Ricardo Colombi, en obras, programas y toda la asistencia nacional. Aun así, hoy está mejor financieramente que provincias que recibían fondos de forma discrecional. Por ello, ratifica y respalda ECO-Cambiemos”, dijo Luis Bravo, subsecretario de Gobierno de la Provincia y hombre de peso en el PRO local.

“Los correntinos tendrán la oportunidad este año de consolidar la relación entre dos formas de hacer política que los beneficia. Con un plan de obra millonario que tiene como garante a ECO, por la confianza que genera lo conseguido hasta ahora”, agregó.

El PRO en Corrientes se encuentra intervenido, cuestión que sería normalizada en marzo, fecha en la que se fijó fecha de elecciones internas. La idea que predomina en la mayoría de los representantes locales del partido de Mauricio Macri, es la de alcanzar una comisión directiva consensuada, donde se exprese la pluralidad del espacio.

“En este momento se está conformando el padrón definitivo. Se presentaron las afiliaciones en diciembre del año pasado y será cuestión de esperar que el juzgado federal lo defina. La idea que predomina es alcanzar una lista de consenso para proclamar las autoridades en marzo. Las conversaciones puertas adentro se han venido dando desde hace tiempo y el grueso de la dirigencia entiende que la unidad está y es el mensaje que se quiere dar”, indicó Bravo en diálogo con La República.

El funcionario provincial también no dejó pasar la posibilidad de expresar que Corrientes se debatirá en 2017 entre dos modelos bien marcados: por un lado, el de ECO, y por el otro, el del Frente para la Victoria (FPV).

“Habrá dos modelos claramente diferentes en compulsa este año. Por un lado, el de la corrupción y la inmoralidad para manejar la cosa pública, que estará encabezado por el senador del FPV Camau Espínola, acompañado con los pedazos del kirchnerismo en extinción. Y por el otro, el de la austeridad, el desarrollo y la previsibilidad que representará el candidato de ECO. El segundo es sin dudas el que le conviene a los correntinos”.