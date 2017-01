Acuerdan medidas para mejorar el sistema energético en la capital

El subsecretario de Energía de la Provincia, Eduardo Melano, indicó que tras la reunión del martes entre los funcionarios del área que él dirige, de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y Transnea, “fue muy positiva” y aseguró que ya comenzaron a implementarse medidas para mejorar el sistema eléctrico en la capital correntina.

El funcionario afirmó que se podrán notar cambios en el sistema energético de la ciudad capital, sobre todo en la ET de Santa Catalina, que en este último tiempo sufrió varias averías debido al alto consumo energético habitual de la temporada estival. Además, estimó que en seis meses comenzarán las obras necesarias.

“Ayer (por el martes) nos reunimos. Estuvo presente el ENRE, Cammesa, Transnea y la Provincia. Fue una reunión muy positiva, se fijaron pautas para una solución inmediata y un compromiso de la empresa para dotar de nuevo equipamiento”, dijo Melano ayer en Radio Dos.

“Los técnicos ya trabajan en las correcciones que propuso la Provincia. Supongo que no van a terminar en un día, porque son varios eventos los ocurridos en la ET Santa Catalina que hay que corregir”, agregó.

“Hay que llevar estudios técnicos, volcar los ajustes y calibración de dispositivos para que funcionen como entendemos que tiene que funcionar”, indicó.

En este sentido, Melano consideró que, con este trabajo articulado, este año “va a mejorar el comportamiento de la estación Santa Catalina, sobre todo” y celebró que “es un hecho muy auspicioso de que el ENRE, Transnea y Cammesa se junten con la DPEC”.

En cuanto a las obras a realizar, Melano indicó que “son inversiones de mediano plazo, son equipos que hay que fabricar” y estimó que eso se dará “en no menos de seis meses”.

“Transnea entiende que los mecanismos de automatización no pueden faltar. Es decir, no puede ser que, por la falla de un distribuidor, toda la estación quede fuera de servicio”, explicó y anticipó que “la inversión que harán es millonaria”.

“Por eso la empresa invertirá en dispositivos de protección, que son muy caros, y además cada transformador tendrá llaves, que en la actualidad no tienen. Esto permitirá que no todo el sistema quede fuera de servicio una vez que ocurra alguna falla”, agregó.

Por último, Melano explicó que “esto no invalida la acción judicial que se encaró en contra de Transnea. Seguimos reuniendo más pruebas en contra de la empresa”.