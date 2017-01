Macri defendió al funcionario Arribas, involucrado en coimas

El presidente Mauricio Macri respaldó ayer al jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, al afirmar que participó de “una transacción por la venta de un departamento” y por ello recibió el pago a través de un “cambista importante que, entre sus miles de clientes, tiene a Odebrecht”, la constructora brasileña investigada por el pago de sobornos en distintos países para conseguir contratos de obras públicas.

Arribas es investigado por haber recibido presuntamente la suma de 600.000 dólares como coimas en ese caso.

Macri explicó que se trata de “una coincidencia” que será demostrada ante la Justicia, al responder una pregunta en ese sentido formulada en el marco de la primera conferencia de prensa del año que ofreció al mediodía en la Casa de Gobierno.

De esta forma, el jefe de Estado salió al cruce de la denuncia periodística que la semana pasada vinculó al titular de la AFI con la empresa brasileña que es investigada en ese país en el marco de la causa conocida como Lava Jato, y expresó su respaldo al funcionario, tras considerar a esa denuncia como “un cuento”.

“La semana que viene, cuando el brasileño (Leonardo Mereilles) vuelva de vacaciones de Brasil demostrando que hay una una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso y lo que hay es la coincidencia de ser el mismo cambista. Punto”, explicó Macri en la conferencia de prensa.

En este sentido, entendió que “es muy claro que acá lo que hubo es lo que manifiesta Arribas, y es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precios usó un cambista importante, un cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales está Odebrecht”.

En ese marco, explicó que, “por eso, el cambista está investigado, por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht”.

“Es como cualquiera de los cambistas argentinos en los cuales mucha gente gira plata a través de él”, graficó el presidente.

Con todo, Macri reafirmó que Arribas “va a traer los papeles el día 23 de enero, cuando el brasileño vuelva de sus vacaciones demostrando que él compró un departamento y giró vía (Leonardo) Meirelles ese dinero”.

“No entiendo cómo se relacionó a Arribas con Odebrecht, ese link todavía no lo entendí y mucho menos cómo se relaciona a Arribas con Meirelles y con el soterramiento del Sarmiento, ya que que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada; es decir no estuvo reactivación de la obra”, explicó.

Por eso, Macri insistió en que la denuncia formulada por el diario La Nación “es un cuento que parecía muy atractivo pero la verdad que no entiendo dónde está el tema”.

En este sentido, lamentó que la información haya surgido “en una época del año en la cual, lamentablemente, todos los actores están de vacaciones”.