El Fonavi pone la lupa sobre 12 comunas K correntinas por la ejecución de viviendas

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) hizo un pedido de informes sobre los programas de viviendas ejecutados por comunas correntinas durante el gobierno kirchnerista, teniendo en cuenta lo ocurrido en la localidad de Perugorría, donde los fondos destinados a obras públicas se habrían desviado para solventar campañas electorales del Frente para la Victoria (FPV).

En este sentido, el organismo nacional le solicitó al Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) que aporte información sobre las comunas en las que se ejecutaron planes para hacer casas sociales con fondos nacionales, pero ejecutados por los municipios.

A partir de esta medida, las autoridades del Fonavi buscan detectar eventuales desvíos de fondos por las cuales se encuentran demorada la concreción de los proyectos.

No obstante, el Invico no podrá brindar esa información, ya que durante la gestión del kirchnerismo, los fondos se giraban directamente a las comunas alineadas al régimen, sin que pasen por las arcas provinciales.

Asimismo, la discriminación de la cual fue víctima le impidió hacer de contralor correspondiente de los fondos que se giraron a las comunas correntinas de corte K.

Esta medida surge después del escándalo suscitado en la localidad correntina de Perugorría, la cual tuvo trascendencia nacional, donde se habrían desviado 25 millones de pesos destinado a obras públicas, entre ellas la construcción de 40 viviendas sociales que al día de la fecha no se encuentran terminadas, mientras que se certificaron como finalizadas. Esta misma situación se habría dado en otras ciudades del país, como por ejemplo en Jujuy.

Tras el caso de Perugorría, donde la Comuna no ejecutó el plan de viviendas “Techo Digno” financiado por la Nación, surgió la duda del Fonavi respecto de la manera en que se utilizaron los recursos, donde se estima que podrían haber tenido fines electorales.

Por ello, el Gobierno nacional profundizará investigaciones sobre el destino de fondos nacionales para viviendas en territorio correntino en 12 Comunas que figuran en las listas e adjudicación de la obras.

Camau, el gestor K de fondos

En ediciones anteriores, La República había dado cuenta de que Perugorría sería la punta del ovillo en lo que respecta al desvío de fondos nacionales.

La intendenta kirchnerista Angelina Lesieux dejó en claro cómo era el modus operandi para utilizar fondos que se rendían como obras públicas pero que en realidad iban a parar a la caja política para solventar las campañas electorales del Frente para la Victoria. Entre esas campañas pagadas con dineros para hacer viviendas sociales, se encuentra la del actual senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, quien hoy con un discurso falaz e hipócrita dice que “la política no debe estar al servicio de la política, sino al servicio de la gente”.

¿Existe algo más ruin y desdeñable que desviar el dinero girado de la Nación para casas sociales hacia una caja especial para pagar una campaña política? ¿Eso no es poner la política al servicio de intereses personales y demostrar lo poco que le importan las necesidades de sus comprovincianos?

Camau era el gestor con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de los fondos para las obras públicas en las comunas correntinas alineadas al régimen kirchnerista. Lesieux fue la que le habría brindado la estructura de su municipio para lograr el dinero constante y sonante que después movería la maquinaria electoral de campaña, en lo que representaría un desfalco del erario público nacional y una estafa a las ilusiones de habitantes de esa localidad correntina que esperaban una vivienda en un país que, tras 12 años de kirchnerismo, continúa teniendo un tremendo déficit habitacional.

Si bien aun la Justicia tanto provincial como federal continúa la etapa investigativa respecto de lo ocurrido en la comuna del sur provincial, no podría descartarse que en algún momento la situación de la intendenta Angelina Lesieux, alineada y protegida del senador nacional Espínola, lo exponga y él también deba comparecer ante el tribunal.