La Anses advirtió sobre estafas a jubilados para “tramitar” la reparación histórica

La titular de la Anses Corrientes, Estela Regidor, advirtió sobre personas que engañan a jubilados con la promesa de la reparación histórica y aclaró que el organismo no realiza trámites domiciliarios y que las gestiones son totalmente gratuitas.

Según las denuncias recibidas por la Anses, personas se presentan en los domicilios de jubilados para iniciar el trámite de la reparación, con formularios “con sello” del organismo, con el que luego supuestamente cobrarían en el banco.

“Me comentaron que la semana pasada recibieron consultas por parte de jubilados en las que presentaban formularios muy bien hechos, con sello de [la] Anses, que eran un engaño a la persona. Le cobran sellado, estampilla, y le hacen poner firma a los jubilados. Luego llevan a la Justicia y lo usan como pagaré”, contó Regidor.

“Les dicen que con eso [el formulario] se tienen que ir al banco. Dicen ser empleados de [la] Anses. Nosotros no mandamos a nadie a domicilio para el trámite de reparación histórica”, explicó la titular de la UDAI Corrientes.

“Les sacan dinero por estampillado, gastos administrativos, pero [la] Anses no cobra nada, todos los trámites son gratuitos. Eso es una estafa”, denunció la funcionaria.

“El consejo es que sepan que no mandamos empleados al domicilio. Si tienen dudas acérquense hasta [la] Anses. No paguen ni un centavo a nadie y no pongan el dedo o la firma en nada. Si tienen que registrar la huella, se hace en el banco o en [la] Anses”, remarcó.

“Para la reparación histórica no se paga nada, ni con cheque. Nada de eso es válido”, resaltó Regidor y especificó que la Anses solo cuenta con el “servicio de escribano a domicilio, con identificación pertinente para algún trámite cuando la persona no se puede mover”.