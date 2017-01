La DPEC conectó el centro de distribución del Ongay con la ET Santa Catalina

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) vinculó hoy el Centro de Distribución N° 25, del barrio Ongay, con la estación transformadora Santa Catalina, una obra considerada estratégica para todo el sureste de la capital.

Personal técnico y operarios de la DPEC trabajaron esta mañana en la conexión. A las 10, comenzó a normalizarse el servicio en los barrios en los que se interrumpió el suministro para realizar los trabajos.

“Es la solución con la que buscamos responder a la creciente demanda en el sureste de la capital”, señaló el titular de la DPEC, Enrique Vaz Torres.

La conexión forma parte de un plan diseñado por la DPEC para reducir exigencias de la ET Santa Catalina, que incluye la vinculación del alimentador de San Luis del Palmar con la ET y CD Nº 20 Corrientes Este, y la conexión del alimentador de Santa Catalina con la ET y CD Nº 20 Corrientes Este; tendidos complementarios en la ET y CD Nº 20 para descargar la ET y CD Nº 9 17 de Agosto.

El plan se completará con tendidos aéreos y subterráneos para alimentar la ET y CD Nº 15 Quilmes, desde la ET y CD Nº 23 Mendoza y Teniente Ibáñez.

El nuevo CD Ongay y estación transformadora dispone de una sala de celdas de 7,90 m de ancho por 28,55 m de largo, donde se alojan celdas de 33 y 13,2 kV y demás servicios auxiliares. Incluye el tendido subterráneo de más de 3.100 metros de conductores que alimentarán ET y el CD 25.