Los ejes de la gestión de Dujovne, según sus propias definiciones

El flamante ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, definió los principales ejes de su gestión al frente de la cartera económica, en diálogo con medios gráficos y radiales:

Reforma tributaria

“Tenemos que pensar en una reforma tributaria que brinde los incentivos adecuados para bajar el nivel de informalidad de la economía” (Clarín).

“Vamos a proponer una reforma tributaria integral. Mi obsesión es bajar el nivel de informalidad de la economía” (La Nación).

“Los impuestos al trabajo que frenan la creación de empleo y el impuesto a los ingresos brutos, que se cobra en cascada y afecta a toda la actividad productiva y que recaudan las provincias, que son las que lo pusieron. Estamos estudiando la posibilidad de reducir esos impuestos. En el tema de reducción estamos viendo el IVA y el impuesto al cheque, que son impuestos que también afectan la actividad productiva; en particular el primero, que tiene un valor muy alto en relación a lo que recauda” (Infobae).

“Este es un objetivo importantísimo: una reforma tributaria integral que incorpore más trabajadores al sistema formal, por motivos de equidad y de aumentar la base de recaudación impositiva” (Infobae).

“Hay un conjunto de impuestos en Argentina que son muy altos y hay que mirarlos: las cargas al trabajo son mucho más altas que en el resto del mundo y generan muchos recursos para el fisco pero es una de las anomalías del sistema tributario, junto con el impuesto al cheque, débitos y créditos” (Radio Mitre).

“Un objetivo importantísimo en cualquier reforma tributaria es incorporar más trabajadores al sistema tributario para lograr una mayor equidad y aumentar la base de recaudación” (El Cronista).

“El IVA tiene una productividad muy baja: con una alícuota de 21 puntos porcentuales hoy se recauda menos de 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Esa relación es de las más bajas que existen en el mundo. Esto es así, primero, porque al tener una alícuota tan alta genera evasión; y segundo, porque tiene muchos agujeros y supone mucho gasto tributario. Son cosas que vamos a ir mirando” (Ámbito Financiero).

El impuesto al cheque es “un enorme incentivo a la informalidad” y a los ingresos brutos “un problema muy grande para la economía argentina”. (…) Técnicamente las provincias se han financiado con impuesto a los activos, como el impuesto inmobiliario” (Ámbito Financiero).

Quita de la reducción del IVA al débito

“La medida tenía un elevado costo fiscal y no cumplía su propósito de desalentar el uso de efectivo. Se beneficiaba a un solo sector de la sociedad que no lo necesita (…) queremos apuntar a que la devolución del IVA la reciban los más necesitados. No creo que sea una medida que vaya contra la bancarización y el menor uso de dinero físico que está encarando el BCRA (Infobae).

Presupuesto

Nuestro objetivo este año es cumplir con el Presupuesto. Y el nivel del gasto público está determinado allí. Para adelante pensamos que tenemos una tarea estratégica de pensar en cómo se recauda y gasta (Clarín).

“Vamos a priorizar el gasto en obra pública y eso nos genera necesidad de ser más cuidadosos en otras áreas de la administración. Tenemos que ser más eficientes en el gasto” (Página 12).

“Nuestra tarea ahora es mirar todos los rubros del gasto y tener una consideración sobre cada uno de ellos en cuánto influye en la eficiencia y en la distribución del ingreso” (El Cronista).

Déficit fiscal

Queremos dar previsibilidad, tener metas trianuales de reducción del déficit que en este momento no las tenemos. Los números tienen que ser creíbles, pero para ello deben ser explicados y ofrecer un planteo consistente (Clarín).

“Tenemos una meta de déficit del 4,2% del PBI en 2017. La idea es sobrecumplirla. Los recursos pueden ser mayores por el blanqueo” (La Nación).

Esta gestión buscará “aumentar la transparencia en las cifras fiscales para que la sociedad conozca mejor cómo estamos gastando y adónde van los subsidios” (Radio Mitre).

“Al bajar el déficit estoy creando las condiciones para que la economía crezca más. Hoy para la Argentina bajar el déficit fiscal gradualmente es expansivo porque eso genera más crecimiento. Nos permite dar más certidumbre, bajar la tasa de interés e ir reduciendo impuestos que encarecen muchísimo el costo de producir en la Argentina” (Página 12).

Salarios y consumo

En 2017 el consumo no va a tener los dos vientos de frente que experimentó el año pasado, al menos no en la misma proporción. En 2016, el consumo estuvo muy afectado por el traspaso a precios de la unificación cambiaria y la suba de precios de productos regulados (devaluación y aumento de tarifas) (…). Vamos a tener una mejora del salario real que se va a manifestar en el consumo y el empleo en el sector privado formal (Página 12).

Tipo de cambio

“El sector público se está endeudando afuera para financiarse, y eso presiona tendiendo a apreciar el tipo de cambio” (Clarín).

“Si una cosa puede hacer el Gobierno por el tipo de cambio real en el largo plazo es tener un nivel de déficit bajo. Vamos a trabajar para eso, pero nuestro punto de partida es éste” (Ámbito Financiero).

Crecimiento

En 2017 vamos a crecer. Será el primer trimestre de expansión después de cuatro consecutivos de contracción (…) La economía dejó de ir para abajo, claramente. (…) pensamos que en 2017 vamos a estar bastante mejor (Clarín).

“Estoy convencido de que Argentina crece este año porque no tiene los vientos de frente de la normalización que hubo que hacer en 2016 (…) el 2016, en cuanto a inversiones, fue un año atípico, ya que aun en un año recesivo la demanda de maquinaria de equipo creció respecto de 2015, o sea que la inversión cayó solo porque bajó la construcción, con la obra púbica frenada hasta el segundo semestre de 2015” (Radio Mitre).

Exportaciones

“Desde hace tres meses vemos un cambio significativo en el desempeño de nuestras manufacturas industriales: en noviembre tuvimos el mejor crecimiento de los últimos 4 años (…) (Radio Mitre).

“Si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria” (Página 12).