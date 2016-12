Santa Rosa: Colombi pidió compromiso para reubicar a los aserraderos

El gobernador Ricardo Colombi encabezó este martes, en Santa Rosa, el acto de entrega de 40 casas construidas por el Invico, ocasión en la que anunció la construcción de otras 60 viviendas a partir de febrero, como así también la inversión de 25 millones de pesos para reconstruir totalmente a nuevo el hospital local. En la ocasión, de forma enfática, Colombi volvió a solicitar a la comunidad el compromiso para impulsar la radicación de los aserraderos en el Parque Industrial y terminar así con la contaminación de la ciudad.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi y de Justicia, Jorge Quintana; el intendente anfitrión, Pedro Maidana; el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), Bernardo Rodríguez; adjudicatarios, familiares y vecinos.

“Para nosotros no se trata de una simple entrega de viviendas, sino no es la posibilidad de aportar a la consolidación del grupo familiar, a la vinculación solidaria entre los vecinos en pos de nuevos objetivos, como es la de mejorar el barrio y pugnar por nuevos beneficios para el conjunto, como el logro de la plaza, la escuela y el centro deportivo, entre otros aspectos”, inició su alocución el gobernador. “Es también el lugar donde el rol familiar se fortalece y ayuda para que los jóvenes encuentren respuestas que lo alejen de los flagelos de la droga y el alcohol. La unión es lo fundamental, de la familia y entre vecinos, de esa manera todo se puede conseguir de lo contrario será muy difícil”, acotó al respecto.

En pos de la planificación

Como cada vez que se presenta en Santa Rosa, Colombi abordó una problemática que le preocupa: la contaminación ambiental del lugar. “Más allá de las obras que tenemos programadas para la localidad que son varias y muy importantes”, sostuvo el mandatario -marco en el cual hizo referencia a “la cuestión energética, obras viales, la construcción de 60 nuevas viviendas, que se concretarán a partir del mes de febrero, y la inversión de $ 25 millones para hacer a nuevo el hospital, lo que se iniciará entre finales de febrero y principios de marzo”, según adelantó-, ratificó asimismo que “todo esto necesita una planificación, debe estar dentro de una programa que contemple evitar la contaminación”.

Fue así que destacó el desarrollo de “un parque industrial con una gran inversión por parte de la Provincia”, tras lo cual lamentó que “resulta que los aserraderos no se instalan en el mismo”.

“Debemos trabajar entre todos parea que lo hagan”, impelió. “No se imaginan lo que es ver desde el aire el humo la polución que se levanta desde Santa Rosa y cómo se divisa a varios kilómetros. Tenemos que terminar con esto, y para eso necesitamos que la gente haga valer sus derechos, que reclame la necesidad de vivir sin contaminación en su ciudad; tenemos que hacerlo juntos para que no siga esta situación”, insistió contundentemente el gobernador. “Hay obras muy importantes, pero si la ciudadanía no mejora su calidad de vida no sirve todo este esfuerzo”, indicó.

“Cada vez que venga a esta localidad les voy a recordar esto: tenemos que lograr entre todos que haya una planificación, que el sector industrial se instale donde corresponde y que permita el crecimiento armónico y responsable de la ciudad para que se elimine al máximo la posibilidad de contaminación”, fustigó el mandatario.

Viviendas

El acto de entrega de 40 viviendas del Invico inició con la bendición de las carpetas y llaves a cargo del cura párroco de la localidad, Rubén Barrios. Seguidamente brindó palabras de agradecimiento uno de los beneficiarios, Oscar Gauto, quien además pidió a sus pares que “cuidemos los hogares, como una manera de valorar el esfuerzo del Estado para que hoy nosotros podamos contar con la casa propia”.

Por su parte, el intendente Maidana expresó que “es un momento de alegría y como gobernante local no puedo menos que desear mis felicitaciones para esas 40 familias que fueron adjudicadas con una vivienda”. Seguidamente, reconoció que la acción representa “un esfuerzo grande que se hace desde el Gobierno de la Provincia, para dar así soluciones a una comunidad que padece la problemática mundial del tema habitacional”.

“Sabemos del espíritu federalista del gobernador Colombi, que trabaja en las distintas localidades haciendo obras y viviendas para que la provincia siga creciendo”, afirmó el jefe comunal, a lo que agregó que “esta es una característica en la modalidad de trabajo del gobernador y que sumado a la nueva relación con el Estado nacional, las expectativas de progreso para Corrientes son aún mayores”.

De esta manera, Maidana instó a los santaroseños para que “sepan valorar, cuidar y fundamentalmente que paguen la cuota, para que otras personas como ustedes puedan acceder a una vivienda en nuestra ciudad”.

“Van a recibir año nuevo en su casa propia, algo muy anhelado por todos”, finalizó, dirigiéndose a los flamantes adjudicatarios de las casas.

Respecto de la cantidad de viviendas que se entregaron en la ocasión, Colombi aclaró que son 48, y que en la ocasión se entregaron 40, pero que 8 restantes ya están adjudicadas y que, tras solucionarse un problema en cuanto al atraso en la construcción, se les entregará las casas a quienes corresponda.