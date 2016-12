El Conicet otorgará 2.796 becas en el 2017 y beneficiará a más de 11.000 científicos

El Conicet publicó el listado de los científicos que accedieron a becas doctorales y posdoctorales, un reclamo de los investigadores que protestaron en la mañana del martes por la demora en la difusión de esos datos, que mostraron que el organismo incrementará el año próximo, en comparación con el 2016, el número de beneficiarios de esas ayudas.

En un comunicado, se informó que “el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en su reunión de los días 14 y 15 de diciembre de 2016, ha resuelto otorgar 2.796 becas correspondientes a la Convocatoria 2016”.

De las 2.796 becas otorgadas, 1.424 son doctorales, 331 de fin de doctorado y 1.041 postdoctorales, indica la información oficial.

“Por lo tanto, durante el año 2017 estas 2.796 becas se sumarán a las 8.448 que se encuentran en curso. En términos comparativos, el año que viene se financiarán en total 11.244 becas, 219 más que en el ejercicio 2016. Vale la pena recordar que el número de becas de este año alcanzó las 11.025”, se subraya en el comunicado.

Este incremento en el financiamiento de becas serán aparte del acuerdo firmado el viernes pasado en el que se decidió prorrogar 343 becas y que 107 sean becas extraordinarias, detalló el Conicet.

Entre las becas a financiarse en el 2017, continuarán al 31 de marzo 6.454 doctorales, 289 fin de doctorado y 1.176 postdoctorales, mientras que a partir de abril se darán de alta a 1.424 becas doctorales (215 más que el año pasado), 331 de fin de doctorado y 1.041 postdoctorales (cuatro más que en 2016).

Investigadores de varias agrupaciones, como Jóvenes Científicos Precarizados y Científicos y Universitarios Autoconvocados, entre otras, reclamaron hoy en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología por lo que consideraron una demora en la publicación del listado de adjudicatarios de las becas, que finalmente se concretó esta tarde.

Los científicos señalaron que el compromiso de las autoridades fue difundir el listado ayer, pero que eso no ocurrió, por lo que concurrieron a la sede ministerial a pedir explicaciones y la publicación de la nómina de adjudicatarios.

Una delegación de investigadores fue recibida dentro del ministerio, luego de haber solicitado por carta tener un diálogo con autoridades. En la puerta del edificio, se congregaron aproximadamente un centenar de personas para plantear su inquietud por la demora en la publicación de los datos.

En la reunión, las autoridades esgrimieron cuestiones técnicas y prometieron una rápida publicación de los resultados. “La publicación de las becas es un proceso complejo. La resolución fue aprobada hace muy poquitos días en el Directorio”, informó una fuente del Conicet.

El Conicet fue escenario de conflicto durante toda la semana pasada. Allí se registró una protesta, que incluyó una toma del edificio ministerial, para exigir que no se recortaran los ingresos a la carrera de investigador científico.

La toma del ministerio se extendió entre el lunes y el viernes de la semana pasada, y se resolvió con un acta compromiso que suscribieron el ministro Lino Barañao y representantes de distintas agrupaciones científicas y gremiales.

El acuerdo alcanzado el viernes establece la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2017 de 343 becas para quienes fueron recomendados, pero no seleccionados para el ingreso a la carrera de investigador. También definió que se entregarán 107 becas extraordinarias para los recomendados no seleccionados para el ingreso que no contaban con beca del Conicet aún.

Además, se estableció que todas las partes involucradas negociarán los ingresos de los becarios en el Conicet, universidades o empresas estatales, o de participación estatal. El proceso será monitoreado por una comisión mixta integrada por ATE, las agrupaciones de científicos, y autoridades del ministerio y del Conicet.