El Programa Hábitat se implementará también en barrios de la ciudad de Goya

El Programa Hábitat, que ya fue lanzado en Mercedes y Paso de los Libres, se implementará también en dos barrios de Goya, anunció el miércoles a la noche el gobernador Ricardo Colombi en esa localidad.

El San Ramón y Sarmiento son los barrios donde se pondrá en marcha el plan nacional. Son 400 familias, unas 1.400 personas, las beneficiadas con las obras, que se licitarán en los primeros días del año venidero y se calcula que para marzo estarán en pleno proceso de ejecución.

La presentación se concretó en las instalaciones del Club San Ramón. Gustavo Murcia y Miriam Núñez fueron los encargados de dar los detalles del programa, que contempla obras de infraestructura que mejoran la situación de salubridad, comunicación, acceso a los servicios de agua, luz, cloaca, pavimento, veredas, alumbrado público, espacios de recreación como plazas, entre otras cosas.

El programa originalmente contemplaba enripiado de calles, pero la Provincia se hará cargo de la pavimentación, se aclaró.

En cuanto al aspecto social, se desarrollarán Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), con bibliotecas, espacios para la formación en actividades laborales para los vecinos, centros de apoyo escolar para los jóvenes y actividades culturales.

En este caso también se prevé la construcción de un polideportivo con toda la infraestructura correspondiente, todo lo concernientes a la participación activa de los vecinos en procesos que eleven su calidad de vida y les generen posibilidades a ellos y sus familias.

Colombi destacó esta “muy importante inversión de más de 50 millones de pesos entre la Nación y la Provincia”, y resaltó como parte del programa el “proceso de regularización dominial, que va a permitir que ya no les pueda sacar los lugares donde residen. Hay proceso de mejoramiento educativo, de salubridad, etc. Es un conjunto de medidas y acciones, no solo obras”, explicó.

“Este programa tiene la característica de ser cara a cara, porque los vecinos van a estar todos los días con los que desarrollan las obras, van a poder opinar, reclamar si no se hacen las mismas, y van ir viendo día a día, junto a los técnicos, a los profesionales de los procesos sociales, cómo van articulando las acciones”, consignó el gobernador.

“Este programa, que articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, es una enorme contribución hacia ese gran objetivo que perseguimos de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los correntinos, en eso estamos totalmente comprometidos junto al Gobierno nacional, que acordó con nosotros financiar este programa”, señaló.

Acompañaron a Colombi en el acto los ministros de Industria, Ignacio Osella, y de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Quintana; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, legisladores provinciales, el subinterventor del Invico, Julio Beglia, y técnicos de la institución que llevan adelante el programa.