Diputados: los otrora abanderados K locales votaron a favor de la nueva ley de Ganancias

Los legisladores nacionales por Corrientes del Frente para la Victoria (FPV) comienzan a abandonar el esquema del kirchnerismo vernáculo que los puso en sus bancas y viran a una posición funcional a sus intereses particulares, en pos de evitar desaparecer del espectro político provincial.

En este marco, ayer, tres de los cuatro diputados nacionales correntinos que tiene el Frente para la Victoria (FPV) se plegaron a la mayoría de sus pares y votaron a favor de la ley de Ganancias propiciada por el Gobierno nacional de Cambiemos, que finalmente se aprobó.

Así, Araceli Ferreyra, Oscar Macías y Carlos Rubín se quedaron en el recinto y levantaron sus manos por la afirmativa, sin plegarse a la iniciativa planteada por los referentes del deteriorado grupo de legisladores K, quienes decidieron abandonar el recinto a modo de repudio por no poder modificar el proyecto y así seguir dilatando la votación.

La medida no es nueva. Fue copiada de los legisladores que tiempo atrás conformaban la oposición, hoy oficialistas, ante los atropellos que cometía el kichnerismo en las Cámara baja, donde tenía la mayoría automática y consideraban las sesiones una instancia más para un trámite ordinario. Esta actitud había sido repudiada en reiteradas ocasiones por quienes ayer tomaron esa actitud.

El proyecto contaba con un acuerdo entre el Gobierno, la CGT y los gobernadores, el cual quedó reflejado en una votación que estuvo cercana a los dos tercios: 167 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Con esta ley se eleva el mínimo no imponible a $ 37.000 de salario bruto para los casados con dos hijos, y a $ 28.000 para los solteros. Además, se modifican las escalas, lo que dará progresividad al tributo; se incorporan deducciones por alquileres, horas extra y por zona patagónica. También se actualizan los topes de facturación del monotributo hasta $ 700.000.

En este marco quedó en claro el viraje de los “boys K” correntinos. El que inició este proceso fue el hoy precandidato a gobernador del FPV, el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, que a pocas horas de haberse concretado la derrota de su padrino político Daniel Scioli, fue a entregarse a los operadores macristas y ponerse a su disposición, para lo que necesiten en la Cámara alta. En esa oportunidad también había ofrecido el voto de su compañera de lista, la desconocida Ana Claudia Almirón, como si él fuese el dueño de esa banca también. Estos planteos trascendieron y lo dejaron mal parado al exintendente de la Capital. La desconfianza comenzó a incrementarse cuando fue uno de los legisladores que asistió a la asunción de Mauricio Macri, cuando la orden de la compañera jefa Cristina Fernández de Kirchner había sido contraria. Más tarde fue uno de los primeros en apoyar los paquetes de leyes del macrismo en el Senado, generando la indignación de los representantes de La Cámpora Corrientes.

El primero en salir a cruzarlo fue justamente el diputado nacional José Pitín Ruiz Aragón, quien ayer estuvo entre los legisladores que abandonaron el recinto. Palabras más, palabras menos, tachó sus acciones como alta traición al proyecto que hizo entrar al mundo de la política y lo apuntaló para que sea un referente dentro de Partido Justicialista (PJ) local.

No obstante, ayer quedó en claro que Ruiz Aragón se quedó predicando solo en el desierto. Ferreyra, Macías y Rubín, siguen el camino del exsecretario de Deportes de la Nación. Juegan a ser funcionales a la estrategia que comanda Camau, sin importar cómo quedan de cara a los afiliados del PJ que simpatizan aun con el proyecto nac&pop. Evidentemente, el movimiento da para todo, y el senador nacional se ha empeñado en demostrarlo. Ha juntado distintos partidos que dogmáticamente no tienen un solo punto en común dejando al descubierto que se trata solo de una cuestión oportunista y electoralista. El ejemplo más claro fue un frente integrado por los partidarios del comunismo por un lado, y los archiconservadores del Partido Liberal (PL).

Es evidente que los correntinos que levantaron las banderas del kirchnerismo se beneficiaron de ellas y defendieron la nefasta manera de conducir los destinos del país que inauguraron Néstor Kirchner y Cristina Fernández hoy buscan despegarse y sepultar ese oscuro pasado.

Cada vez quedan menos extremistas K en Corrientes. Parecería que para el año entrante, el kirchnerismo será un período más de negación para el peronismo, como lo fue el isabelismo, el menemismo y el duhaldismo.

Camau necesita apoyo financiero para encarar, primero, las internas dentro del PJ; si logra sortearla, el segundo paso será conseguir el financiamiento para afrontar la campaña con el FPV lejos del poder.