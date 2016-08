Proyecto Iberá: el tratamiento retornará la semana próxima

El tratamiento del proyecto de ley por el que se impulsa la cesión de jurisdicción ambiental para la creación del parque y reserva nacional Iberá, conocido coloquialmente como Proyecto Iberá, seguirá tratándose en la Cámara de Diputados la semana próxima, marco en el cual los legisladores de Encuentro por Corrientes (ECO) esperan contar con el acompañamiento necesario en el recinto de forma oportuna para que, previamente a ello, una vez dados los despachos favorables en las comisiones, se pueda obtener la sanción complementaria del expediente proveniente del Senado.

Comisiones

“Pasará a la semana que viene”, respondió ayer el diputado provincial por Encuentro Liberal (ELI), Juan José Fernández Affur, al ser consultado por La República en cuanto a los avances previstos en torno a la propuesta legislativa concerniente en la creación del parque nacional en los Esteros del Iberá, en la zona delimitada alrededor de las 150.000 hectáreas que pertenecen a la familia del fallecido Douglas Tompkins.

Fernández Affur, quien preside la comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, atestiguó ante este diario que, considerando los feriados de ayer y de mañana (nacional y provincial, respectivamente) por el aniversario de la muerte del General José de San Martín, al no haber sesión parlamentaria este miércoles, se decidió no llevar adelante tampoco las reuniones de comisión previstas para hoy. De esta manera, se sobreentiende que el trabajo parlamentario retornará la semana próxima, y será recién entonces momento en que los diputados volverán a dedicarse a estudiar el texto, que se encuentra en tres comisiones: Producción, Industria, Comercio y Turismo (donde se reúnen habitualmente los martes a las 19.30); Asuntos Constitucionales y Legislación General (lo hacen los miércoles a las 8); y Ecología y Ambiente (los miércoles a las 19).

Los principales representantes de ECO en Diputados defienden enfáticamente el proyecto Iberá”en distintos contactos mantenidos con la prensa. El análisis parlamentario del extenso texto (consta de 322 fojas) avanzó contundentemente en comisiones desde que ingresó a la Cámara, durante las últimas semanas, a través de consultas y entrevistas con representantes de diferentes sectores, como ser intendentes, ruralistas, abogados constitucionalistas y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Tras sucederse esas consecutivas reuniones, los diputados habrían considerado pasar al análisis concreto del texto, para luego determinar si se otorgará despacho favorable en las tres comisiones respectivas. “Ya escuchamos lo suficiente”, sostuvo Fernández Affur sobre el particular, y añadió luego que “institucionalmente las comisiones han decidido que ya escuchamos todas las voces, por lo que ahora hay que dedicarse de lleno al tratamiento del proyecto”.

“Consideramos que tenemos que trabajar en las comisiones. Durante dos semanas escuchamos razones, propuestas, los sí y los no; ahora, vamos a avanzar”, complementó el diputado por ELI.

Tiempos parlamentarios

La propuesta parlamentaria, gestada por el senador provincial y hombre fuerte del radicalismo vernáculo y de ECO, Sergio Flinta, fue impulsada fuertemente desde la Casa de Gobierno a través de los principales funcionarios del Ejecutivo encabezado por Ricardo Colombi.

Empero, la alianza gobernante provincial deberá sortear el escollo que pretende colocarle el kirchnerismo -o al menos un sector de éste- si es que se pretende que el expediente (Nº 11368) se convierta en ley.

Los alfiles de Ricardo Colombi saben a ciencia cierta que para la aprobación de la iniciativa se precisa de mayoría calificada en el recinto (dos tercios de los diputados presentes en la oportuna sesión), número con el cual aún no contarían, principalmente, debido a la férrea oposición manifestada por algunos de los representantes del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara. Acerca de ello se pronunció Fernández Affur, hombre del riñón del presidente de la Cámara, Pedro Cassani, quien -a través de ELI- responde a ECO. “Creo que hasta ahora la más firme oposición viene de (Raúl) Alfonso (PA), (Martín) Barrionuevo y (Alicia) Locatelli (FPV)”, consideró el diputado.

En ese contexto, se permitió realizar una diferenciación entre la postura que, al parecer, tomarían desde diversos sectores del kirchnerismo sobre el tema en cuestión, al recordar que el intendente capitalino Fabián Ríos, uno de los principales dirigentes del PJ provincial, se posicionó públicamente a favor del avance de la creación del Parque Nacional; pero contrariamente a ello, el senador nacional por Corrientes Carlos Mauricio Camau Espínola pretende obstaculizar el proyecto, con el solo objeto de no permitir un logro de la gestión de Colombi (quien lo venciera en las últimas elecciones gubernamentales de 2013).

Sin pruritos, fue contundente en cuanto a sus apreciaciones: “Los que responden a Camau no quieren que Ricardo saque la ley del Iberá”, disparó. “Los que están en contra dicen que se va a entregar el Iberá a la Nación, lo cual es un concepto totalmente erróneo y de mala leche”, cuestionó Fernández Affur.

Muñeca

En este contexto, los legisladores de ECO deberán realizar las gestiones correspondientes para convencer a aquellos pares que aún no están decididos sobre la posición a tomar, de que se pronuncien por la afirmativa. Recién entonces, con el compromiso de las dos terceras partes de la Cámara, avanzarán en los despachos en las comisiones, paso para el cual sí cuentan con mayoría representativa.