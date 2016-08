Según Malcorra, el precio anterior de las tarifas le hizo mucho daño al país

La canciller Susana Malcorra afirmó ayer que “la Argentina no es hoy un país competitivo”, que el cambio en ese sentido “va a tomar un tiempo, con mucha paciencia” y sostuvo que al país “le ha hecho daño tener tarifas congeladas por tanto tiempo”, al dar una mirada general tras ocho meses de gestión del presidente Mauricio Macri.

En otro orden, Malcorra aseguró que “el presidente está convencido” de que “fue desastroso” lo sucedido en la Argentina durante la última dictadura y dijo que en lo personal “tal vez no hubiera usado el término guerra sucia” para describir al período, como lo hizo Macri al ser consultado.

Respecto de la relación entre Argentina y el Reino Unido, la canciller remarcó que “va más allá de las (islas) Malvinas” y destacó “hay voluntad para avanzar y destrabar cuestiones y restaurar vínculos de respeto y confianza en una situación”, en respuestas que brindó en sendas entrevistas con los diarios La Nación, Página 12 y Clarín.

Malcorra subrayó que la imagen internacional de un país “no revierte tendencia de un día para el otro”, al justificar el escenario nacional que espera la llegada de inversiones, e indicó que “la confianza se pierde muy rápido y se gana con mucho tiempo y medidas consistentes”.

“El primer paso para recuperar la confianza es presentar el país con la perspectiva que hizo Macri. Eso lo hicimos. Otro punto son las medidas que ayudaron a mejorar esa confianza, como la regularización con los holdouts. Y un tercer aspecto es la decisión que tomó el Congreso para acompañar las medidas del Poder Ejecutivo”, enumeró.

Agregó que recién “después vienen las pruebas de amor y esto tiene que ver con cuánto estamos los argentinos dispuestos a invertir en la Argentina. Esta es una señal muy fuerte que el mundo lee”.

Señaló que la Argentina aún no es un país competitivo “en mucho aspectos” y manifestó que “cuando se hacen inversiones, (los inversionistas) miran el costo de inversión y el mantenimiento de negocio a largo plazo”.

“El plan de infraestructura es fundamental para mostrar confianza en el largo plazo. Estamos empezando a ver señales de inversión importantes. Muchas empresas internacionales ya han dado esas señales. El campo también es movilizador. Pero esto va a tomar un tiempo”, apuntó.

En cuanto al impacto del movimiento tarifario de servicios, sostuvo que “lo que le ha hecho daño a la Argentina es tener tarifas congeladas por tanto tiempo” y sustentó esta afirmación en que “cuando uno tiene retraso de tarifas con una inflación sostenida del 30%, reordenar ese atraso no es sencillo”. “Lo que hizo el Gobierno fue revisar hasta dónde se podía hacer este ajuste. Esto ha generado una judicialización del tema de las tarifas que no es bueno para el ordenamiento interno ni para la imagen de la Argentina ante el mundo. Tampoco hay que perder de vista que el 83% de los usuarios pagó su tarifa. Estas cuestiones las está mirando el mundo para ver hasta dónde la Argentina tiene un modelo sostenible en el largo plazo”, desarrolló.