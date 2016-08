ECO asegura que el proyecto Iberá de ninguna manera representa una entrega de tierras

El proyecto por el cual la provincia cederá a la Nación 157.000 hectáreas hoy en manos de capitales privados extranjeros, para la creación del parque nacional Iberá continúa siendo analizado en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Este prototipo presentado por el senador provincial Sergio Flinta tiene media sanción de la Cámara alta, donde se aprobó por unanimidad. Ahora se encuentra, en el ámbito de la Cámara baja, en tres comisiones, con una férrea oposición de los legisladores que maneja el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.

Aclaración para la sociedad

En este sentido, el diputado provincial de Encuentro por Corrientes (ECO), Javier Sáez, se refirió a la cuestión buscando llevar tranquilidad a la sociedad y aclarar que se trata de un proyecto que persigue fines nobles para la provincia, como también el desarrollo turístico de las ciudades que se encuentran de la zona de influencia donde se instalaría el parque nacional, en caso de lograr los números necesarios para avanzar.

“Que la sociedad se quede tranquila, que no existe intención alguna de entregar tierra correntina a nadie y de ninguna manera. Desde ECO queremos lo mejor para Corrientes y se han analizados las mensuras y las cuestiones finas teniendo en cuenta los reclamos de la oposición”, dijo Sáez en diálogo con La República.

Las declaraciones del diputado de ECO tienen relación con la posición asumida por el sector minoritario del bloque justicialista que se identifica con el exmedallista olímpico y que busca, por todos los medios, hacer naufragar esta iniciativa del frente de ECO, por cuestiones que tienen más un corte político que férreos cuestiones argumentativos.

“Creo que la postura de un sector del Frente para la Victoria (FPV) se mantendrá en ese sentido, ya que son cuestiones políticas. Mientras tanto nosotros seguimos avanzando en los consensos para que el proyecto se convierta en ley, en breve. Creo que estamos bien encaminados”, dijo Sáez.

Obstruccionismo

Este proyecto con media sanción del Senado provincial pretende estatizar tierras hoy en manos de Conservation Land Trust (CLT), la fundación conservacionista norteamericana fundada por Douglas Tompkins. A la muerte de su fundador, la esposa decidió que las 157.000 hectáreas que estaban en su poder fueran donadas para la creación de un parque nacional, como última voluntad.

En este proceso se está, aunque este sector minúsculo que comanda Espínola pretende ir en contra la estatización de las tierras, más allá de que dicen identificarse con el movimiento peronista. Asimismo, la creación del parque traería aparejada la puesta en marcha del Plan Maestro Iberá, en el que el gobierno de Mauricio Macri está muy interesado, y que para la provincia representaría 1.200 millones de pesos en inversiones, mejora de caminos, nuevos accesos a los esteros del Iberá y, por supuesto, el desarrollo de 12 pueblos que se encuentran en la zona de infuencia. La postura de los legisladores Martín Barrionuevo, Alicia Locatelli de Rubín, Anahí Moray y Mercedes Yagueddú va contra el desarrollo y las inversiones que la Nación quiere hacer en la provincia.

El debate, sin duda, seguirá en las tres comisiones de Diputados donde se discute el proyecto.

El aporte que realizó el abogado constitucionalista Mario Midón días atrás fue categórico para echar por tierra los argumentos falaces que esgrimen desde el FPV camauista.

“Desde mi perspectiva no debe haber ningún tipo de temores. Pero si alguno los tuviese, remitámonos a Mburucuyá, que es un parque nacional que funciona desde 2001 con casi 17.000 hectáreas y no conozco –o bien habría que consultarle a los lugareños–, si hubo algún conflicto de jurisdicción con relación al deslinde de competencia entre las administraciones del Municipio o de la Provincia con el parque nacional”, ejemplificó Midón al ser consultado sobre la cuestión de jurisdicciones.

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, también opinó sobre la cuestión semanas atrás y le dejó un mensaje a la sociedad respecto a la “campaña del miedo”, que alienta Espínola y sus lacayos.

“No debemos escuchar cantos de sirena; el parque nacional Iberá traerá inversiones para Corrientes y es muy positivo”, dijo.

Durante el tiempo que el FPV gobernó el país, no hubo inversiones de magnitud en Corrientes, ya que el mismo Camau interponía cuestiones políticas donde capitalizaba él la ayuda del régimen kirchnerista, que de por sí era escasa.

Como estrategia de desgaste del Gobierno provincial, el ahora senador nacional apostaba, en tiempos que tenía teléfono directo con los funcionarios nacionales, a que a Corrientes le fuera mal.

Hoy, la impronta no ha cambiado y sigue en la misma senda. Nada más que oponiéndose a todo lo que plantea la gestión de Ricardo Colombi, por más positiva que sea la medida para la provincia.