Nueva renuncia en Goya expone serias irregularidades de la gestión de Bassi

Una nueva renuncia en la Municipalidad de Goya expuso serias irregularidades de la gestión del polémico kirchnerista Gerardo Bassi. Esta vez, se fue el director de Servicios, cargo que ahora es ocupado por Marcos Bassi, hijo del intendente que además es secretario de Gobierno y también de Hacienda de esa Comuna.

El presidente de la Democracia Cristiana de Goya, Marcelo Escobar, presentó su renuncia a la Dirección de Servicios de la Municipalidad de esa localidad, cargo que ocupó desde el inicio de la gestión del intendente Gerardo Bassi en la Comuna el 10 de diciembre de 2013.

Tras renunciar, Escobar expuso una serie de irregularidades en la gestión de Bassi. Afirmó que hay una total falta de respeto hacia el personal municipal, a lo que se suma el maltrato por parte de los colaboradores (de Bassi) que, en las reuniones de trabajo, piden que se “apriete al personal”, publicó el sitio Powernoticias.

Agregó que a los empleados de barrido “los hacen trabajar de 13 a 18 con estos tremendos calores, y que lo mismo sucede con los de recolección y se hacen aprietes constantes a los placeros, a los que con estas altas temperaturas les hacen usar las chaquetillas de la Comuna”.

Además, Escobar denunció ataques y amenazas. “Está a las claras de que había un fuerte perseguimiento hacia mí, que no solo termina ahí sino que hubo pedradas a mi casa, se repartieron papeles amenazantes y mensajes telefónicos de idéntico sentido”, dijo y agregó que “este domingo (por ayer) me llamó Matías Vergues diciéndome que me reuní con Rubén Bassi, lo que es falso y al otro día me cortaron el teléfono municipal, apareciendo allí las amenazas que mencioné. Las amenazas decían: Traidores, las van a pagar”.

“Lo mismo ocurrió con un par de dirigentes de la Democracia Cristiana. Es como si estuvieran buscando motivos inventados para sacarme del medio, y es por ello que presenté mi renuncia”, resaltó.

“Una sola persona no puede ocupar los cargos de secretario de Gobierno, secretario de Hacienda y secretario de Servicios, eso es abuso de poder”, enfatizó el dirigente demócrata cristiano, y justificó que “esto es porque Marcos tiene una gran ambición personal y para llevar dinero a las arcas familiares”.

